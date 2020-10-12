Американський менеджер Амос Хохштайн вирішив припинити свої повноваження члена наглядової ради групи "Нафтогаз України". Серед причин свого рішення він назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу й процесам трансформації компанії.

Компанія вже отримала офіційнге повідомлення від Амоса Хохштайна про його вихід з наглядової ради, повідомляє "Нафтогаз".

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Коментуючи своє рішення, Хохштайн висловив вдячність менеджменту групи компаній за професійну роботу протягом трьох років співпраці. Він підкреслив, що за цей час вдалося досягти значного прогресу.

Група Нафтогаз перетворилась зі збиткової компанії на генератора доходу державного бюджету. Ми привели компанію у відповідність до правил ЄС і завершили відокремлення оператора газотранспортної системи відкрито та прозоро,

– підкреслив американський менеджер.

Серед перемог "Нафтогазу" він також виділив перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі, що принесло державі 5 мільярдів доларів.

Натомість серед причин свого рішення Амос Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу й процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.

Він також закликав Кабінет Міністрів України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад в Україні як запобіжника від повернення корупційних схем минулого.

Коротко про Амоса Хохштайна: