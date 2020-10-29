Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав "американськими гірками" нинішні відносини України та Угорщини. За його словами, Україна готова на конструктивний діалог з Угорщиною, навіть попри нещодавній конфлікт через місцеві вибори.

Протягом останнього року в України було чимало позитивних моментів у відносинах з Угорщиною. Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Що чекає на відносини між Угорщиною та Україною

Глава МЗС України зазначив, що завданням дипломатів є вихід з будь-яких кризових ситуацій.

Іноді відносини між двома державами нагадують американські гірки. Повільно вгору, то різко вниз. Але після різкого падіння вниз є можливість знову піднятися вгору і опинитися на фініші,

– так описав українського-угорські відносини Кулеба.

Він зазначив, що, попри готовність до діалогу, Україна не ігноруватиме спроби нешанобливо ставитися до українського суверенітету та національних інтересів.

Також Кулеба додав, що питання зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з порядку денного не знімається.

"Ніхто відносини між країнами не припиняв. Так, зараз важкий емоційний і політичний момент. Але давайте дамо емоціям вщухнути", – закликав глава МЗС.

Що треба знати про скандал з Угорщиною через місцеві вибори в Україні

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто дозволив собі офіційно закликати українських угорців голосувати за партію "Товариство угорської культури Закарпаття". Він також просив підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства. 26 жовтня до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту. Згодом, Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини.

Реакція Будапешта була доволі різкою

МЗС Угорщини назвало дії України жалюгідними та безглуздими. Очільник угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, що Київ зробив "недружні кроки" щодо Будапешта, викликавши посла та заборонивши в'їзд двом чиновникам.

Він також натякнув, що Україна може забути про підтримку Угорщини на шляху до євроатлантичної інтеграції.

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