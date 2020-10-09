Щонайменше чотири міжнародні банки проінформували Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про те, що транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній, викликають підозру. Загальна сума цих переказів сягає 65 мільйонів доларів. "Європейська солідарність" заявляє, що п'ятий президент особисто не володіє жодними офшорними компаніями.

У звітах банки зазначають, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній та не декларувати це. Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

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Згадані у FinCEN компанії роками були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі підозрювали їх у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків – і намагались отримати доступ до банківських рахунків цих фірм,

– йдеться у матеріалі.

Це зафіксовано в ухвалах українських судів. Документи зникли з відкритого реєстру судових рішень, проте їх у розпорядженні мають журналісти.

Що відомо про діяльність компанії Genesis Local Ventures

За словами жителя Закарпаття Тараса Тарасовича, він дозволив невідомим використовувати його паспортні дані за винагороду у 5 тисяч гривень щомісяця.

Так він став засновником чотирьох британських компаній. Однією з них була Genesis Local Ventures. Пізніше Deutsche Bank подав до FinCEN звіт про підозрілу діяльність британської офшорної компанії GLV.

Шотландську компанію GLV зареєстрували двоє белізьких компаній – Poramto Group та Admiral Group. Згідно зі звітом банку для FinCEN, обидві "пов’язані з президентом Порошенком".

Британський бізнес-реєстр Companies House повідомляє, що їх сумарно заснували майже 400 компаній, а юридичну адресу GLV використовують десятки інших фірм. Це характерні ознаки компанії-прокладки. Основна мета такої структури – приховати кінцевого власника бізнесу.

За даними банку, за дев’ять місяців протягом 2016 – 2017 років через рахунки GLV пройшло приблизно 60 мільйонів доларів. Згодом банк закрив рахунки компанії через "відсутність прозорості".

14 травня 2019 року компанію GLV розпустили. Це сталося за тиждень до завершення президентства Порошенка.

На запитання про причетність п’ятого президента пресслужба партії "Європейська солідарність" відповіла: "Особисто Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями.

Ситуація з компанією Goldwest Investment

Згідно зі звітами FinCEN про підозрілу фінансову активність, у період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen у Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 мільйона доларів від компанії Goldwest Investment.

Її зареєстрували у Британії за три місяці до початку президентської каденції Порошенка. Компанія, за документами, торгує солодощами й надає транспортні послуги.

У перші два роки існування декларувала нульові доходи. Однак за підсумками 2016 року повідомила уряд про транзакції на 8,6 мільйона доларів та 250 тисяч доларів чистого прибутку.

Грошові перекази Goldwest Investment у звіті FinCEN також позначили як підозрілі.

Порошенко, ймовірно, брав участь у незаконних діях, відкриваючи нову компанію в ході свого президентства й не звітуючи про це у своїй декларації,

– йдеться у звіті.

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Що відомо про взаємодію Roshen та Furoleks Services LP

Крім того, Bank of New York Mellon подав звіт, який стосується Порошенка.

У документі йдеться про те, що 2016 року на рахунок Roshen в естонському банку Versobank надійшли два перекази на загальну суму 145 тисяч доларів від Furoleks Services LP. Впродовж двох місяців у 2016 році компанія провела транзакцій на понад 23 мільйони доларів.

Які ще підозрілі компанії пов’язують з Порошенком

Іще кілька згадок Петра Порошенка у FinCEN Files стосуються компаній, раніше згаданих у Panama Papers.



Міжнародний банк Standard Chartered повідомляє, що п’ятий президент України опосередковано володіє Intraco Management та має ділові зв’язки з Linquist Services Limited.

У квітні 2013 року банк подав звіт до FinCEN щодо банківських переказів компанії Linquist Services Limited. Загальна сума операції становила в 30 тисяч доларів. Банк звернув увагу, що Порошенко використовував цю компанію, аби отримати кредити.

Сліди цих операцій є в Panama Papers. Зокрема, у грудні 2010 року банк Raiffeisen видав Roshen щонайменше 115 мільйонів доларів позики.

Президент Порошенко використовував "забезпечені активи" Linquist Services Limited та його владу над Raiffeisen для отримання кредитів для своєї кондитерської компанії Roshen,

– інформують у звіті FinCEN.

Після згадки сумнівних кредитів Roshen у Panama Papers австрійська влада почала розслідувати діяльність банку Raiffeisen.

Ще одна компанія – Intraco Management – згідно зі звітами Standard Chartered, із 2 січня 2013 року по 26 вересня 2014 року провела операцій на 5,4 мільйона доларів.

Згодом Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів почало розслідування щодо Intraco за підозрою у відмиванні грошей. Агенти намагалися з’ясувати, кому належить офшорна компанія.

Як це коментують у Порошенка

У "Європейській солідарності" заявили, що особисто Петро Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями. У пресслужбі партії наголосили, що володіння бізнес-активами не означає управління бізнес-процесами.

У Порошенка додають, що інформація, оприлюднена "Слідством.Інфо", створює враження, що розслідування упереджене та політично вмотивоване, особливо з огляду на передвиборчу кампанію.

Ви не можете не знати, що ще 2016 року Порошенко передав корпорацію Roshen у довірчу власність компанії Rothschild. Такий крок позбавив його права і можливості управляти цим бізнесом,

– пояснили в "Євросолідарності".

Та додали, що інші бізнеси також передали в управління авторитетних незалежних компаній.

Щодо офшору, згаданого у Panama Papers, у партії зазначили, що його заснували лише для юридичного забезпечення передачі Roshen у довірчу власність. Жодні гроші на нього не виводили і навіть не відкривали рахунки.

Також у Порошенка підсумували, що діяльність корпорації з власними підприємствами в Україні та ЄС і ринком збуту в десятках країн світу неможлива без транскордонних розрахунків. Однак вони здійснюються відповідно до законодавства.