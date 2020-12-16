Антимонопольний комітет України визнав дії групи ДТЕК (у складі АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "Д.Трейдінг") у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" у досліджуваний період з липня по жовтень 2019 року зловживанням монопольним становищем та наклав на компанії групи штрафи загальною сумою понад 275,2 млн грн.

"Острів Бурштинської ТЕС" – особлива зона на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Наразі ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від'єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії на цьому "острові" виробляє ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Комітет встановив, що АТ "ДТЕК Західенерго", починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті "ринок на добу наперед" (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження. Це призвело до зростання обсягів продажів АТ "ДТЕК Західенерго" електричної енергії у сегменті "балансуючий ринок" за більш високими цінами.

Окрім цього, акціонерне товариство встановлювало в заявках на продаж електричної енергії на РДН завищені та економічно необґрунтовані ціни в години максимального навантаження. Такі дії було неможливо вчинити без збереження значних часток АТ "ДТЕК Західенерго". Цьому посприяла практика, до якої вдавалося ТОВ "Д.Трейдінг", обмежуючи доступ імпортованої електричної енергії з території Словаччини в торгову зону "Острів Бурштинської ТЕС". Компанія впродовж липня – жовтня 2019 року викуповувала більшу частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії та, відповідно, збільшення частки АТ "ДТЕК Західенерго" на території "Острів Бурштинської ТЕС".

Вигоду від цих дій отримало і саме ТОВ "Д.Трейдінг", встановлюючи у двосторонніх договорах прив'язку цін на електричну енергію до цін, які сформувалися на РДН.

Постраждалими від таких дій енергетичних компаній виявилися всі, хто живе або працює на території енергоострова. Бізнес напряму отримав значно вищі тарифи і значно втратив у конкурентоздатності. Громадяни частково були захищені від апетитів енергетиків, оскільки підпадали під дію ПСО – механізму покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку з метою забезпечення доступності електроенергії для населення. Однак і вони відчули на собі здорожчання електрики, адже кожна копійка зростання вартості кіловата відображалася на вартості більшості товарів, вироблених у зазначених регіонах.

За результатами розслідування Антимонопольний комітет прийняв рішення, яким визнав:

дії АТ "ДТЕК Західенерго" протягом 29.07.2019 – жовтень 2019 року щодо зменшення обсягів продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" у години мінімального навантаження, порушенням у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем;

дії АТ "ДТЕК Західенерго" у липні – жовтні 2019 року на ринку "на добу наперед" у години максимального навантаження в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" щодо встановлення у заявках на продаж електричної енергії на РДН завищених та економічно необґрунтованих цін порушенням у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем;

дії ТОВ "Д.Трейдінг" у липні – жовтні 2019 року при участі в добових аукціонах із розподілення пропускної спроможності в напрямку Словаччина-Україна такими, що призвели до порушень з боку АТ "ДТЕК Західенерго", які в свою чергу забезпечили ТОВ "Д.Трейдінг" додатковий дохід.

Рішенням Комітету за вказані порушення на АТ "ДТЕК Західенерго" було накладено штрафи у розмірі понад 176 млн грн, а на ТОВ "Д.Трейдінг" – більше ніж 99,2 млн грн.