Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн Інтерпайп Віктора Пінчука та ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства.

Крім Інтерпайпу, були оштрафовані компанії "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром".

АМКУ наклала штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс.

У пресслужбі компанії Інтерпайп відзначили, що вони категорично не згодні з такими висновками АМКУ і мають намір оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.

"Як національний виробник, ми вважаємо таке рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, прийнятим не на підставі фактів, а на припущеннях. Інтерпайп буде оскаржувати рішення АМКУ в установленому законом порядку. Ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит. Подаючи подібні скарги в АМКУ недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити постачання в Україну продукції російських виробників", – зазначають в пресслужбі Інтерпайпу.

Нагадаємо, що на відміну від українського ринку, ринок РФ захистив себе від українських коліс 39% загороджувальним митом.