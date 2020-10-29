АМКУ оштрафував Інтерпайп Пінчука та ще три компанії
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн Інтерпайп Віктора Пінчука та ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства.
Крім Інтерпайпу, були оштрафовані компанії "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром".
АМКУ наклала штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс.
У пресслужбі компанії Інтерпайп відзначили, що вони категорично не згодні з такими висновками АМКУ і мають намір оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.
"Як національний виробник, ми вважаємо таке рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, прийнятим не на підставі фактів, а на припущеннях. Інтерпайп буде оскаржувати рішення АМКУ в установленому законом порядку. Ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит. Подаючи подібні скарги в АМКУ недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити постачання в Україну продукції російських виробників", – зазначають в пресслужбі Інтерпайпу.
Нагадаємо, що на відміну від українського ринку, ринок РФ захистив себе від українських коліс 39% загороджувальним митом.