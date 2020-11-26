Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна "Аметист". Адміністрація морських портів України, яка знала про цей інциндент, не повідомила про Держекоінспекцію.

Організація дізналася про ситуацію із засобів масової інформації. Про це повідомив на фейсбук-сторінці очільник ДЕІ Андрій Мальований.

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АМПУ не виявили порушень

За його словами, дізнавшись про факт забруднення Чорного моря, в Держекоінспекції дали запити:

АМПУ;

Чорноморської Філії ДП "АМПУ";

капітану морського порту "Чорноморськ";

Державній прикордонній службі України

Адміністрація морських портів України повідомила, що жодних порушень не виявлено.

Екологи почали діяти самостійно

Після цього екологи разом із прикордонниками вирішили самі перевірити інформацію.

Наші співробітники зафіксували на поверхні води плями забруднення нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи,

– зазначив Мальований.

Згодом працівники ДЕІ зібрали проби води та направили їх на лабораторний аналіз. Також екологи написали заяву до поліції через забруднення моря, а в прокуратуру — заяву через приховування екологічного лиха АМПУ.

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