Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі поблизу Чугуєва на Харківщині. На ній, зокрема, зображено останні хвилини перед падінням Ан-26, на борту якого перебували курсанти та офіцери.

Схема повітряного руху перед катастрофою Ан-26

Командування Повітряних сил опублікувало її у фейсбуці. Також тут підкреслили, що такою схемою керуються в авіації Повітряних Сил і в усьому світі. На кадрах видно два літаки Ан-26 (на борту Ан-26Ш перебували курсанти та офіцери) і як кожен із них заходить на посадку.

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У повітряних силах пояснюють:

під час виконання польотів "по колу" двох і більше літаків одночасно, керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними;

він дозволяє "не заважати" екіпажам один одному та безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках:

– після зльоту,

– під час польоту до другого розвороту,

– під час польоту до "третього",

–під час виникнення ускладнених ситуацій в польоті.

Підкреслюємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих "експертів". Разом з тим запевняємо, що Повітряні Сили максимально сприяють слідству, надали усі матеріали для експертної оцінки,

– наголосили в Повітряних силах.

Також військові льотчики закликали всіх членів комісій, що розслідують причини трагедії, провести неупереджене та якісне розслідування.

Катастрофа Ан-26 біля Чугуєва: дивіться відео візуалізації схеми повітряного руху на військовому аеродромі

Що цьому передувало:

Голова ОДА Олексій Кучер в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що Ан-26 не отримав права пріоритетної посадки, хоча мав пошкодження. Натомість перед ним сідав інший борт, справний.

У літаку, якому дозволили сісти першим, перебував син командувача ВПС Дроздова.

Зі свого боку, Дроздов заявив, що ніякої вказівки керівнику польотів не робив.

За його словами, літак, який розбився, перед посадкою ще мав пролетіти 6 кілометрів і зробити розворот. Тоді як другий літак (який із сином Дроздова на борту) пролетіти мав лише 4 кілометри до аеродрому.

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Головне про падіння військового літака на Харківщині

Ввечері 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль , 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків).

На жаль (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків). Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.

Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується. За даними РНБО, падіння військового літака сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку. Згодом у ДБР версію про відмову двигуна спростували.

та запросив захід на посадку. Згодом у ДБР версію про відмову двигуна спростували. Міністр оборони Андрій Таран каже, що судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю.

Наразі слідство перевіряє такі версії:

– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

– катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

– неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

– неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу

Усі деталі падіння військового літака біля Чугуєва читайте за цим посиланням.