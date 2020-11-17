Центральна виборча комісія зареєструвала Анатолія Гунька як народного депутата України. Він переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі № 208 на Чернігівщині.

Представник партії "Слуга народу" Гунько 17 листопада склав присягу народного обранця. Про це повідомляє ЦВК. Читайте також Ляшко програв на довиборах до Верховної Ради: є офіційна заява ЦВК 17 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208 Гунька Анатолія,

– мовиться у повідомленні.

Анатолій Гунько склав присягу народного депутата / Фото ЦВК Що відомо про довибори на Чернігівщині 25 жовтня в окрузі 208 відбулися довибори до Верховної Ради.

Все тому, що попереднього нардепа від цього округу Валерія Давиденка знайшли застреленим.

Участь у виборах взяли 18 кандидатів. Серед них був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Ляшко та Гунько були головними конкурентами. Однак другий набрав на 1 442 голосів виборців більше.

Ляшко обурився такими результати виборів. Він заявив, що програв через підкуп виборців. Політик вимагав розслідування.