Анатолій Полосков – новий глава Закарпатської ОДА: Зеленський підписав указ
Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав 7 грудня.
Вручаючи службове посвідчення, Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської ОДА результативної роботи на благо регіону. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Указ № 555/2020 про призначення Полоскова на посаду глава держави підписав 7 грудня.
Нагадаємо, 25 листопада Кабмін схвалив його кандидатуру.
Що відомо про Анатолія Полоскова
- Народився у 1968 році. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".
- Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю.
- З 2011 року був директором виноробної компанії "Шато Чізай".
- На Закарпатті проживає приблизно 30 років.
- Пріоритетним напрямком роботи на новій посаді вважає боротьбу з коронавірусом.
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