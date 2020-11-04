Колишній голова ОПУ Андрій Богдан зізнався, що раніше йому пропонували посаду генерального прокурора. Він також заявив: у нинішній ситуації в державі не бачить жодного сенсу йти в політику.

Про те, "куди зник", чому пішов у політику й чи збирається в неї повертатися, Андрій Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Куди зник Андрій Богдан

Ексочільник Офісу Президента України похвалився, що може "робити нерви" колишнім колегам і знову з'являтися в інформаційному полі одним лише постом у соцмережах. На питання, "де Андрій Богдан" віджартувався: він всюди.

Він – як чорний плащ, кошмар. Якщо я щось пишу, то з'являюсь. А коли я нічого не пишу і мовчу, таке відчуття, наче в темній кімнаті: ти всюди, тебе дуже багато, ти все знаєш, і обов'язково щось як ломанеш по голові ззаду,

– розповів Богдан.

У політику йти немає сенсу

Андрій Богдан запевнив, що наразі не планує повертатися в політику. Втім, підкреслив: так багато разів про це говорив, що потім "як тільки цей – то заносила тройка лошадей".

"Тому в моїй ситуації неможливо стати головою Адміністрації президента чи головою Офісу. Тоді не було сенсу, і зараз немає сенсу. Зараз взагалі немає сенсу", – заявив ексголова ОПУ.

Свою позицію він пояснив журналістам тим, що вони просто не розуміють, що зараз відбувається в Україні – наскільки критичною є ситуація.

Ну тоді хотілося якогось... Ну реально, я вірив в те, що можна щось зробити по-чесному, по-правильному, що можуть мої діти жити в нормальній країні,

– пояснив він своє рішення піти в політику.

Як люстрований Богдан став головою ОПУ

Андрій Богдан підкреслив, що у 2019 році й справді підпадав під закон про люстрацію. Втім, пояснив: це не стосувалося посади голови ОПУ й на це була юридична аргументація, яка пройшла судове оскарження.

"Єдине, що я міг обіймати – я міг обіймати цю посаду. Я не міг бути прем'єр-міністром, генеральним прокурором, яким мені пропонували бути", – зізнався юрист.

Він зазначив, що очільник ОПУ – це патронатна служба, а не чиновник, який виконує функції державної влади.