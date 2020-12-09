Українці мають знати про всі "виграші в лотереї": Садовий про законопроєкт щодо декларацій
Андрій Садовий обурився законопроєктом щодо відновлення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях. Мер Львова закликав чиновників скласти свої повноваження, якщо вони не хочуть "показувати майно виборцям".
Що сказав Садовий
9 грудня у світі відзначають День боротьби з корупцією. Водночас в Україні і далі ходять по колу, бо нардепи не хочуть відповідати за брехню у своїх деклараціях. Про це Садовий написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Верховна Рада начебто ухвалила закон, який встановлює відповідальність за декларування неправдивих даних. Проте, якщо прочитати текст цього закону, то виявляється, що можна "помилитись" на 9 мільйонів гривень і за це ніхто не понесе відповідальності,
– підкреслив Садовий.
За його словами, українці мають знати про всі "виграші в лотереї", "мощі" та "вілли, переписані на родичів". Чиновникам слід врешті усвідомити, що брехня карається законом: "Іншого виходу немає".
"Якщо комусь не подобається показувати майно своїм виборцям, то може ви просто не ту роботу для себе обрали? Вихід є – заява на складання повноважень в цьому випадку точно допоможе", – наголосив мер Львова.
Що відомо про новий законопроєкт про декларування
- 4 грудня Рада прийняла законопроєкт щодо відновлення відповідальності за неправдиве декларування.
- Згідно з ним, внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.
- Якщо ж порушник не вкаже статки на понад 8,5 мільйонів, сума штрафу збільшиться до 85 тисяч гривень. Крім того, можливе обмеження волі до 3 років та позбавленням права обіймати посаду.
- Водночас НАЗК розкритикувало документ, адже він не загрожує корупціонерам ув'язненням, а лише створює для них "санітарні" умови.
- 7 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав відповідний законопроєкт.
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