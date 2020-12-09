Андрій Садовий обурився законопроєктом щодо відновлення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях. Мер Львова закликав чиновників скласти свої повноваження, якщо вони не хочуть "показувати майно виборцям".

Що сказав Садовий

9 грудня у світі відзначають День боротьби з корупцією. Водночас в Україні і далі ходять по колу, бо нардепи не хочуть відповідати за брехню у своїх деклараціях. Про це Садовий написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Верховна Рада начебто ухвалила закон, який встановлює відповідальність за декларування неправдивих даних. Проте, якщо прочитати текст цього закону, то виявляється, що можна "помилитись" на 9 мільйонів гривень і за це ніхто не понесе відповідальності,

– підкреслив Садовий.

За його словами, українці мають знати про всі "виграші в лотереї", "мощі" та "вілли, переписані на родичів". Чиновникам слід врешті усвідомити, що брехня карається законом: "Іншого виходу немає".

"Якщо комусь не подобається показувати майно своїм виборцям, то може ви просто не ту роботу для себе обрали? Вихід є – заява на складання повноважень в цьому випадку точно допоможе", – наголосив мер Львова.

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