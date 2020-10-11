Замість Вакарчука: до Ради від "Голосу" потрапив "кіборг" Андрій Шараскін
Центральна виборча комісія 10 жовтня зареєструвала народним депутатом Андрій Шараскіна. Представляє він партію "Голос" і замінить тут Святослава Вакарчука. Останній ще влітку відмовився від мандата.
Про те, що доброволець Шараскін стане нардепом замість Вакарчука напередодні повідомила пресслужба "Голосу". А вже наступного дня ЦВК його визнала обраним народним депутатом.
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Хто такий Андрій Шараскін
- Це український актор та режисер. Раніше він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", також був одним із "кіборгів" Донецького аеропорту.
- Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі.
- Закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого, є керівником "Театральної компанії Андрія Шараскіна".
- З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.
- А у 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".
- За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку Президента України — медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку Міністра оборони "Знак пошани".
Андрій Шараскін потрапив до Верховної Ради від "Голосу" / Фото "Главреду"
Що цьому передувало
- У кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- Після цього Вакарчук вдруге в історії склав мандат. За його словами, свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії та буде працювати на місцевих виборах.