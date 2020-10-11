Центральна виборча комісія 10 жовтня зареєструвала народним депутатом Андрій Шараскіна. Представляє він партію "Голос" і замінить тут Святослава Вакарчука. Останній ще влітку відмовився від мандата.

Про те, що доброволець Шараскін стане нардепом замість Вакарчука напередодні повідомила пресслужба "Голосу". А вже наступного дня ЦВК його визнала обраним народним депутатом. Важливо Бужанський заявив, що Вакарчук досі заробляє в Раді: чи справді це так Хто такий Андрій Шараскін Це український актор та режисер. Раніше він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", також був одним із "кіборгів" Донецького аеропорту.

Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі.

Закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого, є керівником "Театральної компанії Андрія Шараскіна".

З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

з суспільно-політичних питань. А у 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку Президента України — медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку Міністра оборони "Знак пошани".

Андрій Шараскін потрапив до Верховної Ради від "Голосу" / Фото "Главреду" Зауважимо! У виборчому списку "Голосу" Шараскін ішов під №20. Замість Вакарчука в Раду мала зайти Аліна Свідерська. Проте вона вирішила залишитися в "Голосі", але в Раду не заходити, тому необхідних документів до ЦВК не подала. У підсумку автоматично нардепом став Шараскін. Що цьому передувало У кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос" . Її очолила Кіра Рудик.

. Її очолила Кіра Рудик. Після цього Вакарчук вдруге в історії склав мандат. За його словами, свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах , про які оголосить згодом.

За його словами, свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує , про які оголосить згодом. Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії та буде працювати на місцевих виборах.