Андрій Шараськін з партії "Голос" 6 листопада склав присягу народного депутата у Раді. Він зайняв місце Святослава Вакарчука, який достроково відмовився від свого мандату.

Центральна виборча комісія зареєструвала Шараськіна народним депутатом 28 жовтня. Про це під час засідання парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков, передає 24 канал.

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Після складення Шараськіним присяги Разумков розглянув його заяву про вхід до складу фракції "Голос".

Зауважимо, що Андрій Шараськін зайшов у Раду замість натхненника та ідейного лідера "Голосу" Святослава Вакарчука. Той на початку червня заявив, що складає мандат народного депутата.

Спершу вважалося, що його місце займе Аліна Свідерська, яка була 19 номером у партійному списку "Голосу" на позачергових парламентських виборах 2019 року. Втім, кандидатка відмовилась від мандату, відтак, місце у Раді дісталося Шараськіну, який був під 20 номером.

Що відомо про Андрія Шараськіна: коротко

Андрій Шараськін (позивний "Богема") – доброволець, "кіборг" Донецького аеропорту; науковець, режисер та актор.

Від початку серпня 2014 до січня 2016 року він брав участь у війні на Донбасі.

У 2016 році став заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019-му – головою Координаційної ради добровольців та волонтерів форуму "Трансформація України".