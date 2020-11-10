Міністр оборони Андрій Таран все-таки заразився коронавірусом. Наразі посадовець пішов на самоізоляцію. Він продовжить працювати у дистанційному режимі.

Наразі Таран почувається задовільно. Про це повідомляє Укрінформ.

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Про коронавірус у Тарана низка українських ЗМІ повідомили ще 9 листопада. Однак згодом у Міноборони спростували інформацію, наголосивши, що міністр здоровий і перебуває на своєму робочому місці.

Зауважимо, що Таран супроводжував президента Володимира Зеленського під час його візиту на Донбас 7 листопада. Зеленський повідомив про своє зараження COVID-19 9 листопада.

COVID-19 в українських політиків: деталі

Зверніть увагу! За добу 9 листопада в Україні зафіксували 10 842 нових заражених коронавірусом. Від ускладнень померла 191 людина.