Андрій Таран заразився COVID-19: як почувається міністр
Міністр оборони Андрій Таран все-таки заразився коронавірусом. Наразі посадовець пішов на самоізоляцію. Він продовжить працювати у дистанційному режимі.
Наразі Таран почувається задовільно. Про це повідомляє Укрінформ.
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Про коронавірус у Тарана низка українських ЗМІ повідомили ще 9 листопада. Однак згодом у Міноборони спростували інформацію, наголосивши, що міністр здоровий і перебуває на своєму робочому місці.
Зауважимо, що Таран супроводжував президента Володимира Зеленського під час його візиту на Донбас 7 листопада. Зеленський повідомив про своє зараження COVID-19 9 листопада.
COVID-19 в українських політиків: деталі
- 9 листопада позитивний тест на коронавірус отримав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- 9 листопада стало відомо, що COVID-19 підхопив міністр фінансів Сергій Марченко.
- 9 листопада коронавірус також виявили у мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
- У жовтні спікер парламенту Дмитро Разумков розповідав, що COVID-19 у Верховній Раді перехворіли понад 60 нардепів.
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