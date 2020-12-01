Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником. Арестович займатиметься питаннями стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.
Арестович протидіятиме поширенню фейків
Андрій Єрмак представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Голова Офісу Президента зазначив, що наразі в Україні розповсюджуються багато фейків та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно реагувати.
Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну,
– наголосив Єрмак.
Головним завданням новопризначеного радника його безпосередній керівник назвав узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу" у питаннях нацбезпеки та оборони.
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