Голова Офісу Президента Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником. Арестович займатиметься питаннями стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

Арестович протидіятиме поширенню фейків

Андрій Єрмак представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Голова Офісу Президента зазначив, що наразі в Україні розповсюджуються багато фейків та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно реагувати.

Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну,

– наголосив Єрмак.

Головним завданням новопризначеного радника його безпосередній керівник назвав узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу" у питаннях нацбезпеки та оборони.

Зверніть увагу! Арестовича призначили радником з питань інформаційної політики української делегації в ТКГ наприкінці жовтня. Він зазначив, що працює на посаді на суспільно-політичних засадах і зарплати за це не отримує. Більше про нового позаштатного радника Єрмака можна прочитати тут.