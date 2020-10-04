Голова Офісу Президента заявив, що кандидатура Миколи Тищенка у делегації в ТКГ взагалі не обговорювалася. Андрій Єрмак пояснив, звідки взялися такі чутки.

На думку Єрмака, приводом до таких чуток стала фотографія Миколи Тищенка з Леонідом Кравчуком під час зустрічі представників ТКГ з групою народних депутатів. Про це очільник ОП сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Відповідаючи на питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав: "Ну якщо ставитися до цього як до анекдоту".

Насправді таке питання навіть не розглядалося. Скажімо так, є люди, імідж яких передбачає велику кількість розмов, інформації,

– заявив Єрмак.

Зауважимо, що заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко увійшов до парламентської групи щодо врегулювання війни на Донбасі. Щоправда, це не означає, що він буде членом мінської Тристоронньої контактної групи.



Кравчук з Тищенком під час зустрічі представників ТКГ / Фото з фейсбука Миколи Тищенка

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