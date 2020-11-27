Радник голови Офісу Президента Ігор Уманський написав заяву про звільнення ще 12 листопада. Проте його керівник Андрій Єрмак раніше казав, що не прийме відставку, поки не поговорить з Уманським особисто.

Єрмак розповів деталі розмови з Уманським

Нещодавно Єрмак вилікувався від коронавірусу і таки мав змогу зустрітись з Уманським. Про деталі розмови голова ОПУ написав у фейсбуці.

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Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції – це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди,

– зазначив Єрмак.

Єрмак дізнався про звільнення Уманського з інтернету

Керівник Офісу Президента також наголосив своєму колишньому раднику, що вважає неприйнятним дізнаватись про його звільнення з інтернету. Єрмак розповів, що поважає професійні якості Уманського та покладав на нього чималі надії – зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього,

– написав Єрмак.

Голова ОП побажав колишньому підлеглому успіху та висловив сподівання, що обоє працюватимуть над подоланням корупції в Україні.

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