Він мав абсолютну свободу і всі можливості, – Єрмак зустрівся з Уманським і прийняв відставку
Радник голови Офісу Президента Ігор Уманський написав заяву про звільнення ще 12 листопада. Проте його керівник Андрій Єрмак раніше казав, що не прийме відставку, поки не поговорить з Уманським особисто.
Єрмак розповів деталі розмови з Уманським
Нещодавно Єрмак вилікувався від коронавірусу і таки мав змогу зустрітись з Уманським. Про деталі розмови голова ОПУ написав у фейсбуці.
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Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції – це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди,
– зазначив Єрмак.
Єрмак дізнався про звільнення Уманського з інтернету
Керівник Офісу Президента також наголосив своєму колишньому раднику, що вважає неприйнятним дізнаватись про його звільнення з інтернету. Єрмак розповів, що поважає професійні якості Уманського та покладав на нього чималі надії – зокрема, у сфері боротьби з корупцією.
За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього,
– написав Єрмак.
Голова ОП побажав колишньому підлеглому успіху та висловив сподівання, що обоє працюватимуть над подоланням корупції в Україні.
Головне про скандал зі звільненням Ігоря Уманського
- Уманський написав заяву на звільнення 12 листопада. Про це він повідомив дописом у фейсбуці: "Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – усі на вихід! І я почну перший".
- Радник пообіцяв публічно пояснити, що стало причиною такого рішення.
- 13 листопада Уманський оприлюднив ще один допис на своїй фейсбук-сторінці – цього разу з жорсткою критикою влади. Зокрема заявив про розтрату грошей з коронавірусного фонду.
- В Укравтодорі заперечили звинувачення.
- Єрмак, який перебував на самоізоляції через коронавірус, попросив Уманського утриматись від участі в телеефірах до особистої зустрічі.
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