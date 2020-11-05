Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що людям, які живуть на території тимчасово окупованого Росією Криму, вистачає води для їх потреб. Він назвав "війну за воду" звичайною маніпуляцією.

Так він відповів на питання про те, чи буде "кримська війна за воду". Розмова звучала в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук".

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Керівник Офісу Президента зауважив, що війною за воду усіх "лякають з 2014 року".

Ні, її (війни – 24 канал) не буде. Я вважаю, що це така маніпуляція, яка існує в суспільстві. І говорімо відверто, сьогодні води для людей, які проживають в Криму, вистачає,

– запевнив Єрмак.

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