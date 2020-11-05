Війни за воду не буде, кримчанам її вистачає, – Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що людям, які живуть на території тимчасово окупованого Росією Криму, вистачає води для їх потреб. Він назвав "війну за воду" звичайною маніпуляцією.
Так він відповів на питання про те, чи буде "кримська війна за воду". Розмова звучала в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук".
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Керівник Офісу Президента зауважив, що війною за воду усіх "лякають з 2014 року".
Ні, її (війни – 24 канал) не буде. Я вважаю, що це така маніпуляція, яка існує в суспільстві. І говорімо відверто, сьогодні води для людей, які проживають в Криму, вистачає,
– запевнив Єрмак.
Проблема з водою у Криму: що відомо
- До 2014 року приблизно 85% потреб півострова в прісній воді забезпечувала Україна через Північно-Кримський канал з Дніпра. Однак після того, як Росія анексувала Крим, Україна припинила забезпечення водою.
- Ситуація з водою на півострові погіршувалася кожного місяця. Спочатку почали висихати та міліти річки й водосховища.
- Влада РФ поповнює запаси води на півострові з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- Екологи впевнені, що саме використання води з підземних джерел стало причиною засолення ґрунту. Водночас окупаційна влада ввела відповідні обмеження щодо води у містах.
- 2 листопада 2020 року підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов зробив гучну заяву. Він сказав, що Крим не сподівається на постачання води з материкової України.
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