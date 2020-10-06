Апеляційний суд вирішив залишити під вартою Андрія Антоненка, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Втім його прихильники намагалися не дозволити вивезти обвинуваченого з суду, внаслідок чого спалахнули сутички.

Про те, що суд вирішив залишити ветерана Андрія Антоненка під вартою, повідомила спільнота FreeRiff у фейсбуці.

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Прихильники Антоненка, які зібралися під будівлею суду, висловили свою незгоду з таким рішенням. Вони намагалися не дозволити виїхати автозаку з підозрюваним, повідомляє "Громадське".

У відповідь силовики намагалися відтіснити протестувальників. Вони перекрили вулицю Солом'янську, щоб автозак з Андрієм Антоненком зміг виїхати.

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На опублікованих кадрах помітно, як один з силовиків наздогнав і жорстко штовхнув у спину активіста. Ним виявився співзасновник політичної сили "Демократична сокира" Віктор Трегубов.

Декілька десятків людей залишилися на вулиці Солом'янській. Вони намагалися перекрити вулицю. У підсумку автівка з Андрієм Антоненком покинула суд і проїхала повз сутички.

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