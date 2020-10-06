Андрія Антоненка залишили під вартою, під судом почалися сутички: відео
Апеляційний суд вирішив залишити під вартою Андрія Антоненка, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Втім його прихильники намагалися не дозволити вивезти обвинуваченого з суду, внаслідок чого спалахнули сутички.
Про те, що суд вирішив залишити ветерана Андрія Антоненка під вартою, повідомила спільнота FreeRiff у фейсбуці.
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Прихильники Антоненка, які зібралися під будівлею суду, висловили свою незгоду з таким рішенням. Вони намагалися не дозволити виїхати автозаку з підозрюваним, повідомляє "Громадське".
У відповідь силовики намагалися відтіснити протестувальників. Вони перекрили вулицю Солом'янську, щоб автозак з Андрієм Антоненком зміг виїхати.
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На опублікованих кадрах помітно, як один з силовиків наздогнав і жорстко штовхнув у спину активіста. Ним виявився співзасновник політичної сили "Демократична сокира" Віктор Трегубов.
Декілька десятків людей залишилися на вулиці Солом'янській. Вони намагалися перекрити вулицю. У підсумку автівка з Андрієм Антоненком покинула суд і проїхала повз сутички.
Що відомо про вбивство Шеремета?
Журналіст Павло Шеремет загинув у Києві 20 липня 2016 року. Автівку, на якій він їхав, підірвали. Машина належала керівниці "Української правди" Олені Притулі.
Слідство тривало протягом 3 років, деталі тримали в таємниці. 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
Усі затримані провину заперечують. Їх підтримала значна частина українців.