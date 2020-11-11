До максимального терміну ув'язнення за скоєння гучного злочину засудили мешканця Тернополя Андрія Горбатюка. 11 листопада суд визнав його винним у вбивстві відомої тату майстрині Тетяни Подвашецької.

Про покарання злочинця повідомили у прокуратурі Тернопільської області. Його визнали винним в умисному вбивстві, вчиненим з особливою жорстокістю.

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Обвинувачений свою причетність до вбивства заперечував.

Що відомо про вбивство Тетяни Подвашецької

Тіло 28-річної жінки 16 квітня 2019 року у квартирі на вулиці Леся Курбаса в Тернополі знайшла подруга її мами та чоловік, який робив ремонт у квартирі загиблої.



28-річну тату-майстриню Тетяну Подшавецьку вбив її знайомий Андрій Горбатюк / Фото ternopoliany.te.ua

Експерти встановили, що жінці нанесли ножем понад 60 колото-різаних ран. Її повільно вбивали понад 2 години.



Квартира загиблої була закривавлена / Фото поліція Тернопільщини

За підозрою у скоєнні злочину в розшук оголосили знайомого загиблої Андрія Горбатюка.

17 квітня його затримали у сусідній області, де він, як довели слідчі, намагався переховуватись від правоохоронців.

Спочатку чоловік зізнався у тому, що скоїв, але потім змінив свідчення.

Психіатрична експертиза визнала його осудним, а служителі Феміди Тернопільского міського суду засудили чоловіка до довічного ув'язнення.