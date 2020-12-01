Меркель попередила про можливість третьої хвилі пандемії COVID-19
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заговорила про можливість третьої хвилі пандемії коронавірусу. Вона наголосила, що люди мають бути обережними, адже холоди можуть спровокувати зростання кількості хворих.
Про третю хвилю COVID-19 Меркель заявила 30 листопада під час відеоконференції з представниками поліції Німеччини, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
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Що сказала Меркель
Канцлерка Німеччини зазначила, що взимку люди завжди більше хворіють і без пандемії. Холоди можуть тільки погіршити ситуацію з кількістю хворих.
Взимку ми маємо бути дуже-дуже уважними... Інакше у нас буде знову нова хвиля (коронавірусу – 24 канал),
– цитує Меркель німецький телеканал Welt.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Станом на 30 листопада в Україні офіційно повідомили про 732 625 випадків захворювання на коронавірус. З них одужали 345 149 людей. Втім, багатьох пацієнтів врятувати не вдалося – впродовж пандемії в країні померли 12 327 інфікованих.
Водночас за минулу добу в Україні дещо впала захворюваність на COVID-19. Загалом захворіли 9 946 людей, з них 570 дітей та 360 медиків. До лікарень госпіталізували 1 161 хворого. Відомо, що 114 пацієнтів з COVID-19 померли від ускладнень, натомість 5 771 одужав.
Детальніше про кількість хворих на коронавірус по областях – читайте за посиланням.
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