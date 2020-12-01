Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заговорила про можливість третьої хвилі пандемії коронавірусу. Вона наголосила, що люди мають бути обережними, адже холоди можуть спровокувати зростання кількості хворих.

Про третю хвилю COVID-19 Меркель заявила 30 листопада під час відеоконференції з представниками поліції Німеччини, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

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Що сказала Меркель

Канцлерка Німеччини зазначила, що взимку люди завжди більше хворіють і без пандемії. Холоди можуть тільки погіршити ситуацію з кількістю хворих.

Взимку ми маємо бути дуже-дуже уважними... Інакше у нас буде знову нова хвиля (коронавірусу – 24 канал),

– цитує Меркель німецький телеканал Welt.

Зверніть увагу! За даними інституту Роберта Коха, за останню добу, 30 листопада, кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині збільшилася на понад 13 тисяч. Країна вже перетнула позначку в 1 мільйон випадків інфікування.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 30 листопада в Україні офіційно повідомили про 732 625 випадків захворювання на коронавірус. З них одужали 345 149 людей. Втім, багатьох пацієнтів врятувати не вдалося – впродовж пандемії в країні померли 12 327 інфікованих.

Водночас за минулу добу в Україні дещо впала захворюваність на COVID-19. Загалом захворіли 9 946 людей, з них 570 дітей та 360 медиків. До лікарень госпіталізували 1 161 хворого. Відомо, що 114 пацієнтів з COVID-19 померли від ускладнень, натомість 5 771 одужав.

Детальніше про кількість хворих на коронавірус по областях – читайте за посиланням.