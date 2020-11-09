У партії "Слуга народу" відреагували на інформацію про начебто знищення заповнених анкет з опитування українського президента Володимира Зеленського. Напередодні у мережі повідомили, що стоси таких бюлетенів знайшли на смітнику.

Реакції "Слуги народу" на знищені бюлетені з опитуванням Зеленського

У пропрезидентській політсилі заявили, що ці анкети не були бланками суворої звітності та їх друкували з запасом. Про це "Слуга народу" написала в телеграмі.

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Можливо, на "сенсаційних" фотографіях у фейсбуці маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування. Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети,

– зазначили у партії.

Тут додають, що це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. І жодних печаток чи позначок на них не видно. Тож, такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері.

"Закликаємо усіх медійників і особливо тих, які вже неодноразово попадалися на розповсюдженні фейків, стати відповідальнішими. Будь ласка, перевіряйте інформацію та не перетворюйтесь на машини для вкидів брехні й відпрацювання агітаційних інтересів окремих партій", – зауважили в "Слузі народу".

Коментар щодо самого опитування Зеленського

У партії нагадали, що опитування за ініціативи президента Володимира Зеленського провели 25 жовтня у день чергових місцевих виборів.

Ми прагнули не лише почути думку українців з нагальних питань, а й показати, яким легким може бути використання такого інструменту народовладдя, як загальнонаціональне опитування,

– кажуть "слуги народу".

За їхніми словами, під час нещодавніх виборів президента США жителі деяких штатів також паралельно вирішували важливі питання. Зокрема, про податки та трудові відносини, збільшення фінансування на певні потреби, легалізацію канабісу та щодо абортів.

На завершення "Слуга народу" заявила, що результати опитування Зеленського вже підрахували та їх оголосять найближчим часом. Але це станеться вже після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів.

Про які саме бюлетені в смітнику мовиться

Напередодні співробітник Інституту держави та права НАН України, активіст Андрій Смолій оприлюднив фото з безліччю перев'язаних бюлетенів з "5 запитаннями" від президента. Усі вони лежали на смітнику.

На це Смолій заявив, що саме так для Зеленського є важливою думка українців і саме так він оцінює своє опитування.

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Всеукраїнське опитування 25 жовтня: коротко про головне

Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня.

Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.

Результати опитування не матимуть жодної юридичної сили.

Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні – на їхніх батьків складуть адмінпротоколи.



Якими були питання від Зеленського / Інфографіка 24 каналу