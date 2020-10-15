Ексзаступниця Єрмака й Богдана Коваленко стала новою головою Чернігівської ОДА
У межах своєї робочої поїздки Володимир Зеленський представив Анну Коваленко як нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. Раніше вона була заступницею голови ОПУ й заступницею міністра розвитку громад.
Анна Коваленко нині єдина жінка на посаді голови обласної держадміністрації, розповів Володимир Зеленський на брифінгу.
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Сама нова очільниця заявила про готовність до роботи. Вона запевнила: завдяки досвіду, здобутому в Міністерстві розвитку регіонів, добре розуміє проблеми, з якими зіштовхується Україна.
Я буду робити все від мене залежне, щоб стрімко розвивався цей регіон. Для чернігівців хочу пообіцяти бути відкритою і робити все можливе, щоб крок за кроком їхнє життя ставало кращим. Дякую за довіру,
– сказала Анна Коваленко.
Що відбулося з попереднім головою ОДА?
Раніше Чернігівську область очолював Андрій Прокопенко. Втім у розпал передвиборчої кампанії він подав у відставку, мовляв, його позбавили впливу на формування кандидатів в області.
Він пояснив, що голова ОДА без "своїх" депутатів в обласній раді буде дуже слабким. Це не дозволить йому реалізувати стратегію розвитку регіону.
Хто така Анна Коваленко – коротка біографія
- Це 29-річна журналістка й громадська активістка. Анна Коваленко родом з Бучі Київської області. За освітою вона театрознавець.
- Брала участь у Революції Гідності, після чого почала професійну діяльність в органах державної влади в Україні. Найперше стала радницею міністра оборони у 2014 році.
- Згодом на посаді міністра Валерій Гелетей змінив Михайла Коваля, а Коваленко залишилася радницею. Пізніше так само сталося, коли міністром став Степан Полторак.
- У грудні 2014 року стала заступницею міністра інформаційної політики Юрія Стеця, а після 2015 року її діяльність на держслужбі призупинилася.
- У 2019 році Анна Коваленко пройшла у Верховну Раду за списком "Слуги народу", та згодом склала повноваження на користь посаді заступниці голови ОПУ.
- У травні 2020 року з Офісу президента повернулася в уряд – стала заступницею міністра розвитку громад, де й працювала до останнього часу.