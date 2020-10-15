У межах своєї робочої поїздки Володимир Зеленський представив Анну Коваленко як нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. Раніше вона була заступницею голови ОПУ й заступницею міністра розвитку громад.

Анна Коваленко нині єдина жінка на посаді голови обласної держадміністрації, розповів Володимир Зеленський на брифінгу.

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Сама нова очільниця заявила про готовність до роботи. Вона запевнила: завдяки досвіду, здобутому в Міністерстві розвитку регіонів, добре розуміє проблеми, з якими зіштовхується Україна.

Я буду робити все від мене залежне, щоб стрімко розвивався цей регіон. Для чернігівців хочу пообіцяти бути відкритою і робити все можливе, щоб крок за кроком їхнє життя ставало кращим. Дякую за довіру,

– сказала Анна Коваленко.

Що відбулося з попереднім головою ОДА?

Раніше Чернігівську область очолював Андрій Прокопенко. Втім у розпал передвиборчої кампанії він подав у відставку, мовляв, його позбавили впливу на формування кандидатів в області.



Він пояснив, що голова ОДА без "своїх" депутатів в обласній раді буде дуже слабким. Це не дозволить йому реалізувати стратегію розвитку регіону.

Хто така Анна Коваленко – коротка біографія