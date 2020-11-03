Екскурсійний катер перевернувся 3 листопада в Аланії, що у Туреччині. Відомо про 1 загиблого. Генконсульство Росії повідомило, що це росіянин. Наразі триває рятувальна операція.

Трагічний інцидент трапився 3 листопада в турецькій Аланії, що у регіоні Анталія, повідомляють у телеграм-каналі Mash.

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Там перевернувся туристичний катер.

Під час аварії човна загинув 37-річний чоловік з Росії,

– йдеться у повідомленні.

Цю інформацію виданню підтвердили в генеральному консульстві Росії.

Загалом на борту катера перебували 32 людей. Серед них були 12 росіян, які подорожували від однієї туристичної компанії.

На місці аварії катера працюють рятувальники. Наразі відомо, що він перевернувся на відстані 20 метрів від берега. За попередньою інформацією, окрім загиблого громадянина Росії, інших жертв та постраждалих немає.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня в Обухівському районі Київщини на річці Дніпро перекинувся човен. На його борту перебували 9 людей. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.



В Анталії перевернувся катер з туристами / Фото телеграм-канал Mash



Загинув чоловік з Росії / Фото телеграм-канал Mash

Трагічний інцидент трапився в Аланії: дивіться карту