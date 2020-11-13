Часом створюється враження, що для певної категорії людей антибіотики – панацея від усіх хвороб. І якщо їх не призначили, то лікар якийсь неправильний.

Антибіотики можуть бути небезпечними!

Особливо коли ними зловживати.

Уявіть, 64% людей в опитуванні ВООЗ відповіли, що лікують антибіотиками застуду і грип. Антибіотиками. Застуду або грип.

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За час карантину (беремо квітень-жовтень) споживання антибіотиків в Україні зросло на 150%, 200%, а деяких препаратів – на 450%! І причина не в тому, що їх почали частіше призначати. Біда в тім, що люди їх купують, а аптеки відпускають без рецепта лікаря.

Чому це важливо знати?

Бездумне вживання антибіотиків може викликати антибіотикову резистентність.

Простими словами – це коли будь-які антибіотики перестають діяти. Організм формує свого роду імунітет до них, бактерії "вчаться" боротися з антибіотиками, тому інфекції не піддаються лікуванню. Звісно, це дуже знижує ефективність лікування. А надалі – ефективність вживання антибіотиків узагалі. Нові препарати, до яких ще не "звикли" бактерії, виходять дуже рідко – створення антибіотиків дуже дороге.

Розумію, що стрес і страх сьогодні зашкалюють. COVID-19 змушує панікувати. Але, будь ласка, не займайтеся самолікуванням і вживайте антибіотики лише за призначенням лікаря!

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Ну, і звісно, дотримуймося заходів безпеки: миймо руки, вчасно робімо щеплення й уникаймо контакту з хворими!

Джерело: Facebook