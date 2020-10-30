Рішення Конституційного Суду про скасування електронних декларацій є повномасштабним антикорупційним державним переворотом. Воно матиме негативні наслідки щодо інтеграції України з ЄС та НАТО.

Дії КСУ – це лише частина сценарію. Україну чекають непрості часи. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.

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Я не звик кидати слова на вітер. І кричати "вовки-вовки" даремно не люблю. Але дії Конституційного суду — це повномасштабний антиконституційний державний переворот,

– написав мер Львова.

Садовий нагадав, що КСУ скасував електронні декларації, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та покарання за незаконне збагачення.

Відтак, за словами мера Львова, це може мати низку негативних наслідків:

згортання інтеграції з ЄС і НАТО;

скасування безвізу з ЄС;

"зелене світло" для корумпованих топ-чиновників і політиків;

посилення впливу російської агентури у найвищих владних колах країни.

Рішення Конституційного Суду: що треба знати