Суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько 26 жовтня відмовився взяти експрезидента України Віктора Януковича під варту. Засідання стосувалося справи щодо "Межигір'я".

Водночас адвокати наполягали на тому, що Янукович у належний спосіб не отримав повідомлення про підозру. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine.

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Також на засіданні адвокати наголошували на тому, що кваліфікація у справі неправильна, а експертизи викривлені. Вони запевняли, що Янукович готовий співпрацювати й "сторона обвинувачення переховується від Януковича, а не останній від обвинувачення".

Згідно з повідомленням, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має 5 днів, щоб оскаржити рішення слідчого судді.

Довідка. Резиденція "Межигір'я" розташована в селі Нові Петрівці під Києвом. Вона була у державній власності до 2007 року, однак потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.



Справа щодо незаконного привласнення "Межигір'я" / Фото Transparency International Ukraine