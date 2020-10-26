В Антикорсуді відмовилися взяти Януковича під варту
Суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько 26 жовтня відмовився взяти експрезидента України Віктора Януковича під варту. Засідання стосувалося справи щодо "Межигір'я".
Водночас адвокати наполягали на тому, що Янукович у належний спосіб не отримав повідомлення про підозру. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine.
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Також на засіданні адвокати наголошували на тому, що кваліфікація у справі неправильна, а експертизи викривлені. Вони запевняли, що Янукович готовий співпрацювати й "сторона обвинувачення переховується від Януковича, а не останній від обвинувачення".
Згідно з повідомленням, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має 5 днів, щоб оскаржити рішення слідчого судді.
Справа щодо незаконного привласнення "Межигір'я" / Фото Transparency International Ukraine