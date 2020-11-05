Верховна Рада України підтримала в першому читанні та за основу проєкт закону про засади державної антикорупційної політики у 2020 – 2024 роках. Ініціаторами законопроєкту є Кабінет Міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Відповідний проєкт закону у першому читанні на засіданні 5 листопада підтримали 320 парламентарів, проти – 0, утримались 1, а не голосували 35 депутатів, повідомляє 24 канал. За основу і за скорочення подання правок проголосували 229 нардепів. Текст законопроєкту під №4135 доступний на сайті Верховної Ради України.

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Деталі антикорупційної стратегії 2020 – 2024:

Засади державної антикорупійної політики визначає Верховна Рада в антикорупційній стратегії, яку мають затверджувати законодавчо.

НАЗК має розробити проєкт наступної антикорупційної стратегії наступного року після завершення дії попередньої – не пізніше 1 серпня.

Нова стратегія розробляється на основі аналізу корупційної ситуації, а також за результатами виконання попередньої.

Реалізація стратегії відбувається шляхом виконання антикорупційної стратегії, яку НАЗК розробляє відповідно до цього закону й затверджує Кабмін на час її дії.

За результатами моніторингу й оцінки реалізації антикорупційної стратегії НАЗК має право ініціювати питання щодо внесення до неї змін. Це має відбуватися за умов громадського обговорення й врахування позиції НАЗК.

Виконання стратегії рахуватимуть за кількістю відкритих кримінальних справ, оперативно-розшукових дій, а також обвинувальних актів і вироків суду в корупційних справах.

Нові повноваження НАЗК

Саме Національне антикорупційне бюро здійснюватиме моніторинг виконання антикорупційної стратегії. Воно ж може ініціювати покарання за недотримання цієї стратегії.

У разі, якщо відповідальний орган неналежним чином виконує антикорупційну стратегію, НАЗК повинно внести припис керівнику такого органу, а також порушити питання щодо відкриття проти нього дисциплінарного провадження.