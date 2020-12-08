У 2014 році влада заявляла, що Україна має стати зоною потужної антикорупційної операції. Саме в той час Верховна Рада ухвалила низку антикорупційних законів.

В Україні майже одночасно започаткували 2 органи – Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро для викриття і розслідування корупції посадовців. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Згодом також утворили Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вже у 2019 році започаткували й Вищий антикорупційний суд. Тоді після зміни влади перезавантажили НАЗК.

У результаті у 2020 році НАБУ та САП у співпраці виявили незадекларовані статки на майже пів мільярда гривень. На думку експертів, тоді їх почали атакувати, адже нові політики зрозуміли, чим займаються антикорупційні відомства.

Для політиків виникає катастрофічна ситуація, коли ці органи стають незалежними та ефективними,

– заявив Віктор Чумак.

Як борються з антикорупційними органами

Наразі в Україні досить широкий арсенал боротьби з органами, які протидіють корупції. Наприклад, коли не вдалося зняти з посади Артема Ситника через парламент, з таким поданням пішли до Конституційного Суду. На цьому наполягали ексрегіонали та частина депутатів від фракції "Слуга народу". І суд таки визнав це призначення неконституційним.

"КСУ "вбив" статтю про брехню в декларації, а до цього – про незаконне збагачення. НАБУ і САП розслідують справи, але коли з'являються результати, то або парламент, або КСУ їх знищують", – заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Також у Конституційному Суді лежить щонайменше ще одне подання щодо законності Вищого антикорупційного суду.

"Залежно від того, як буде тлумачити суддя-доповідач питання спеціальності й спеціалізованості суддів, можна що завгодно "натягнути" і визнати ВАКС неконституційним", – наголосив Чумак.

Роботу відомств блокують порушеннями

На думку експертів, окрім знищення результатів антикорупційних інституцій, можновладці блокують їхню роботу різними порушеннями.

В НАБУ не пройшов зовнішній незалежний аудит, який був передбачений законом. Також деякі члени конкурсної комісії, які фактично обирають керівника САП, не відповідають закону,

– заявив Олександр Калітенко.

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Наразі схожих проблем в Україні тільки більшає. Експерти влучно наголошують, що посадовцям вигідніше боротися з антикорупційними органами, аніж загалом укріплювати систему.