Вищий антикорупційний суд скасував вже другий вирок за статтею про недостовірне декларування. Мова йде про директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

ВАКС скасував свій вирок 19 листопада. Все тому, що Конституційний Суд визнав статтю про відповідальність за брехню у декларації – неконституційною. Про це повідомляє 24 канал. До теми КСУ "допоміг": справу проти ексдиректора Укроборонпрому закрили У чому звинуватили Тимківа У травні 2020 року суд визнав Тимківа винним у декларуванні недостовірної інформації на понад 4,5 мільйона гривень.

Колишній директор "забув" задекларувати квартиру у Відні та компанію зі статутним капіталом у 51 тисячу доларів.

Тимків добровільно пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в повному обсязі.

Винуватцю виписали штраф у вигляді 51 тисячі гривень штрафу, а також заборонили обіймати керівні посади впродовж 3 років. Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях. Через це президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та подав до парламенту законопроєкт про звільнення суддів КСУ. Детальніше про скандальне рішення КСУ – читайте тут. Кому ще КСУ "допоміг" уникнути відповідальності Антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти колишнього директора Укроборонпрому Павла Букіна. Чиновник не задекларував 2 квартири вартістю 3 мільйони гривень та 2 автомобілі Range Rover.

Суд також закрив справу проти ексголови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Політик не задекларував 4 Mercedes і один Land Rover.

ВАКС закрив одразу 2 кримінальні справи проти мера Одеси Геннадія Труханова. Він не задекларував майно колишньої дружини Тетяни Колтунової вартістю 32 та 18 мільйонів гривень. У той час Труханов перебував з нею в офіційних стосунках.