Антикорупційний суд заарештував помічницю екснардепа Логвінського, але заочно
Судді Вищого антикорупційного суду взяли під варту колишню помічницю нардепа Верховної Ради восьмого скликання Георгія Логвинського Марію Шевкопляс. Детективи НАБУ та прокурори САП її підозрюють у причетності до заволодіння 54 мільйонів гривень з держбюджету.
Про винесення рішення щодо підозрюваної суддями повідомили на сторінках САП та НАБУ у фейсбуці. Про те, що заочно заарештована є колишньою помічницею Логвинського Марія Шевкопляс, заявили прокурори виданню "Слово та діло".
Вищий антикорупційний суд: виконавець чужих забаганок чи страж законності?
Адвокат Шевкопляс стверджує, що його підзахисна не переховується від слідства, а просто проживає собі в Ізраїлі.
Всі відмовили
Щоб добитися заочного арешту для фігурантки справи, детективам довелося пройти крізь всі судові інстанції, які послідовно відмовляли у задовільненні клопотань антикорупціонерів. Більше того, спочатку НАБУ і САП відмовили навіть у ВАКС. Ще 7 травня провадження за клопотанням про заочний арешт Шевкопляс закрили. І лише в апеляції вимоги детективів було задовільнено.
Логвінський під імунітетом
Разом із колишньою помічницею нардепа, який впродовж 2017-2018 років був віце-президентом Ради ЄС, працівники НАБУ підозрюють у скоєнні злочині й самого Логвинського. Для спроби притягнути його до відповідальності детективи навіть писали листа до ЄСПЛ, де працює дружина політика. Втім, у європейському суді підлеглим Ситника дісталося на горіхи, оскільки, як написали служителі Феміди, вони намагалися зробити щось абсолютно у юридичному сенсі неприродне.
Що відомо про справу Логвінського
Детективи антикорупційного бюро стверджують, що колишній нардеп, який у парламенті представляв "Народний фронт", разом із іншими підозрюваними впродовж 2013 та 2016 років "ввів в оману Європейський суд з прав людини". Через це на користь ТОВ "Золотий мандарин ойл»", бенефіціаром якої є власне сам нардеп, було списано з бюджету України 54,18 мільйони гривень.
Крім Логвінського та його помічниці по справі проходять інші впливові особи – уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін та колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацьку (на той час – Севостьянова).