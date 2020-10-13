Судді Вищого антикорупційного суду взяли під варту колишню помічницю нардепа Верховної Ради восьмого скликання Георгія Логвинського Марію Шевкопляс. Детективи НАБУ та прокурори САП її підозрюють у причетності до заволодіння 54 мільйонів гривень з держбюджету.

Про винесення рішення щодо підозрюваної суддями повідомили на сторінках САП та НАБУ у фейсбуці. Про те, що заочно заарештована є колишньою помічницею Логвинського Марія Шевкопляс, заявили прокурори виданню "Слово та діло".

Вищий антикорупційний суд: виконавець чужих забаганок чи страж законності?

Як стверджують у пресслужбі антикорупційних відомств, слідчий суддя ВАКС Тимур Хамзін прийняв рішення про заочний арешт підозрюваної, а детективи НАБУ оголосили її у розшук.

Адвокат Шевкопляс стверджує, що його підзахисна не переховується від слідства, а просто проживає собі в Ізраїлі.

Всі відмовили

Щоб добитися заочного арешту для фігурантки справи, детективам довелося пройти крізь всі судові інстанції, які послідовно відмовляли у задовільненні клопотань антикорупціонерів. Більше того, спочатку НАБУ і САП відмовили навіть у ВАКС. Ще 7 травня провадження за клопотанням про заочний арешт Шевкопляс закрили. І лише в апеляції вимоги детективів було задовільнено.

Логвінський під імунітетом

Разом із колишньою помічницею нардепа, який впродовж 2017-2018 років був віце-президентом Ради ЄС, працівники НАБУ підозрюють у скоєнні злочині й самого Логвинського. Для спроби притягнути його до відповідальності детективи навіть писали листа до ЄСПЛ, де працює дружина політика. Втім, у європейському суді підлеглим Ситника дісталося на горіхи, оскільки, як написали служителі Феміди, вони намагалися зробити щось абсолютно у юридичному сенсі неприродне.

Що відомо про справу Логвінського

Детективи антикорупційного бюро стверджують, що колишній нардеп, який у парламенті представляв "Народний фронт", разом із іншими підозрюваними впродовж 2013 та 2016 років "ввів в оману Європейський суд з прав людини". Через це на користь ТОВ "Золотий мандарин ойл»", бенефіціаром якої є власне сам нардеп, було списано з бюджету України 54,18 мільйони гривень.

Крім Логвінського та його помічниці по справі проходять інші впливові особи – уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін та колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацьку (на той час – Севостьянова).