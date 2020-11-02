Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав статки у декларації. Таке рішення обумовлене скандальним рішенням КСУ про скасування антикорупційної реформи.

Бриль "забув" задекларувати чотири "Мерседеси" і один "Ленд Ровер". Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції у своєму телеграм-каналі.

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Ексглава Запорізької ОДА також не вказав у декларації два елінги (місце для паркування катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки тощо. Окрім того, Бриль та його родина по кілька разів на рік відпочивали за кордоном і щоразу зупинялися в елітних готелях.

Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу. Чиновники отримали зелене світло щодо подання неправдивих даних про власні статки у деклараціях. Детальніше про скандал читайте тут.

Що відомо про декларацію Бриля

Бриль очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію упродовж 2016 – 2019 років.

У 2016 році він єдиний з усіх голів ОДА в Україні не подав електронну декларацію про свої статки. Цей вчинок Бриль аргументував тим, що не оприлюднювати дані про своє майно йому наказала СБУ.

У 2019 році детективи НАБУ повідомили Брилю про підозру через неподання декларації.

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