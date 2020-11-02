Перші наслідки рішення КСУ: Антикорупційний суд закрив справу про брехню у декларації
Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав статки у декларації. Таке рішення обумовлене скандальним рішенням КСУ про скасування антикорупційної реформи.
Бриль "забув" задекларувати чотири "Мерседеси" і один "Ленд Ровер". Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції у своєму телеграм-каналі.
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Ексглава Запорізької ОДА також не вказав у декларації два елінги (місце для паркування катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки тощо. Окрім того, Бриль та його родина по кілька разів на рік відпочивали за кордоном і щоразу зупинялися в елітних готелях.
Що відомо про декларацію Бриля
- Бриль очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію упродовж 2016 – 2019 років.
- У 2016 році він єдиний з усіх голів ОДА в Україні не подав електронну декларацію про свої статки. Цей вчинок Бриль аргументував тим, що не оприлюднювати дані про своє майно йому наказала СБУ.
- У 2019 році детективи НАБУ повідомили Брилю про підозру через неподання декларації.
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