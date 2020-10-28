Адвокати колишнього президента "Укрбуда" Максима Микитася вимагали від суддів змінити запобіжний захід для підозрюваного у корупції. В Апеляційній палаті ВАКС 27 жовтня задовольнили клопотання захисту лише частково.

Згідно із новим рішенням суддів, Микитась може вийти на волю під заставу у 80,5 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба антикорупційного суду.

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Під вартою колишній нардеп та голова "Укрбуду" залишатиметься до 30 листопада.

Оскарженню не підлягає

Захисники Микитася хотіли зміни запобіжного заходу, який призначили у ВАКС 2 жовтня. Згідно із рішенням суддів, підозрюваний у махінаціях з майном Нацгвардії міг вийти з-під варти у разі внесення 100 мільйонів гривень застави. У новому рішенні антикорупційного суду розмір застави суттєво зменшили. Втім, сума, як і раніше, залишається величезною.

У ВАКС також наголосили, що рішення вже набрало законної сили й оскаржити його у касації неможливо.

У чому звинувачують Микитася

За даними слідства, колишній президент "Укрбуду" заволодів майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. Він нібито обміняв житло у будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській.

Через порушення трьох кримінальних справ проти Микитася "Укрбуд" повністю зупинив роботи на всіх своїх об'єктах. А вже після арешту підозрюваного виявилося, що грошей на добудову багатьох житлових комплексів підприємство не має.