Антикорупційний суд зменшив заставу для Максима Микитася
Адвокати колишнього президента "Укрбуда" Максима Микитася вимагали від суддів змінити запобіжний захід для підозрюваного у корупції. В Апеляційній палаті ВАКС 27 жовтня задовольнили клопотання захисту лише частково.
Згідно із новим рішенням суддів, Микитась може вийти на волю під заставу у 80,5 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба антикорупційного суду.
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Оскарженню не підлягає
Захисники Микитася хотіли зміни запобіжного заходу, який призначили у ВАКС 2 жовтня. Згідно із рішенням суддів, підозрюваний у махінаціях з майном Нацгвардії міг вийти з-під варти у разі внесення 100 мільйонів гривень застави. У новому рішенні антикорупційного суду розмір застави суттєво зменшили. Втім, сума, як і раніше, залишається величезною.
У ВАКС також наголосили, що рішення вже набрало законної сили й оскаржити його у касації неможливо.
У чому звинувачують Микитася
За даними слідства, колишній президент "Укрбуду" заволодів майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. Він нібито обміняв житло у будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській.
Через порушення трьох кримінальних справ проти Микитася "Укрбуд" повністю зупинив роботи на всіх своїх об'єктах. А вже після арешту підозрюваного виявилося, що грошей на добудову багатьох житлових комплексів підприємство не має.