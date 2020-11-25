Влада, яка заперечує науку, не може ефективно боротись з епідемією.

Британський Economist оприлюднив цікаві дані: країни, в яких влада більше дослухається до науковців та експертів, – краще справляються з епідемією.

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Популізм проти здорового глузду і коронавірусу

На першому місці тут – Нова Зеландія. 150 інфікованих людей – така кількість дала підстави прем'єр-міністерці Джасінді Арднер, згідно із порадами науковців (!), оголосити про повний локдаун країни із жорсткими обмежувальними заходами. І науковий підхід спрацював: 2013 інфікованих за весь час пандемії та не більше 2-3 нових заражень щодня за останні кілька тижнів.

України у переліку країн немає, але загалом ми знаємо ситуацію – думка справжніх науковців українську владу цікавить дуже малою мірою.

А потім ми дивуємось, чому приймаються такі рішення як от "карантин вихідного дня"? На основі яких даних приймаються такі рішення? З якими очікуваними результатами?

Популістична влада – вона завжди антинаукова. Бо популістів цікавлять політичні рейтинги та кількість переглядів "відосіків", а не фахова експертиза.

Популісти можуть тільки безперервно промовляти "Бережіть себе, все буде добре". Але давайте будемо відвертими – відео зі словами "підтримки" життя не врятують.

Так, науковці теж не можуть мати відповідей на усі запитання. Але якщо ця відповідь є – то вона найбільш раціональна та обґрунтована з усіх, що доступні. Про це дуже влучно зауважив Фарід Закарія у книжці "10 уроків постапокаліптичного світу":

Ми схильні думати про науку, як про єдину, остаточну відповідь, але насправді це не так. Наука – це, перш за все, метод дослідження, процес постановки запитань та ретельної перевірки цих гіпотез.

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Чи зробить висновки з цього всього наша популістично-олігархічна владна верхівка? Симптоматика невтішна, але дуже хочу помилятись, бо ціна ігнорування науково-експертної думки надто висока.

Джерело: Facebook