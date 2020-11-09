Текст законопроєкту №2813-Д, розроблений антитютюновим лобі у співпраці з деякими депутатами, тримався в таємниці до останнього, але виявився майже копією вже відкинутого Верховною Радою законопроєкту №2813 "Про внесення змін до деяких законів України з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну".

На початку року парламентарі визнали його таким, що не відповідає європейським директивам і українському законодавству. Чому нова спроба обмежити тютюнову галузь знову зазнає невдачі, пояснюють comments.ua.

Видання нагадує, що в січневій версії законопроєкту №2813 містилися норми про заборону на видиме викладання сигарет на вітринах торгових точок і на виробництво та продаж пачок зі скошеними краями.

Автори законопроєкту, народний депутат Лада Булах та громадська організація "Життя", стверджували, що подібні норми нібито є вимогою директив ЄС і Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ). Однак, як з'ясувалося, в ЄС відсутня заборона на виробництво пачок зі скошеними краями, між тим, зупинка подібного виробництва в Україні, яка значну частину продукції експортує в ЄС, спричинить зниження експорту не менше ніж на пів мільярда доларів. А заборона на викладання пачок в торгових точках призведе не до зменшення куріння, а лише до перерозподілу торгівлі між дрібними точками й великими торговими мережами.

Після невдалої спроби проштовхнути законопроєкт зі спірними нормами Булах пообіцяла його доопрацювати. 4 листопада, на засіданні комітету ВР, стало відомо про доробки, які відображені в законопроєкті №2813-Д.

Виявилося, що в новій версії залишилися ці заборони й додалася нова – на продаж тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року (зараз – 18), що суперечить чинному законодавству.

Як пише видання, проблем у законопроєкту було б менше, якби його автори не відмовлялися навідріз вести діалог із зацікавленими компетентними сторонами – легальними виробниками сигарет, які входять в ТОП-10 платників податків України.

Булах заявила, що ніби-то відмова від діалогу є вимогою законодавства, але в жодному чинному законі немає норм, що забороняють залучати до розробки проєктів документів легальних операторів ринку, пишуть comments.ua.

Швидше за все, доопрацьовану версію цього проєкту закону чекає та ж доля, що і початкову. Принаймні, це буде закономірно,

– приходить до висновку видання.