Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів підозрюваним у справі щодо вбивства Павла Шеремета. За ґратами та під домашнім арештом фігуранти перебуватимуть ще 2 місяці.

Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку і Яні Дугарь запобіжні заходи продовжили до 7 лютого 2021 року включно, пише Укрінформ. Таке рішення оголосила суддя Оксана Голуб.

Раніше Суд відмовився допитувати Зеленського, Авакова і Рябошапку щодо справи Шеремета

Найстрашніше те, що Андрія залишили під вартою. І, чесно, я навіть не знаю, як зараз дивитися на його дружину. Це просто жах,

– прокоментувала журналістам рішення суду Юлія Кузьменко.

Водночас адвокати Кузьменко вимагали дозволити їй зняти електронний браслет і скасувати цілодобовий домашній арешт, щоб відновити право на роботу.

Термін дії накладених на Яну Дугарь зобов'язань також продовжили до 7 лютого. Раніше її відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Під вартою перебуває лише Андрій Антоненко. Зауважимо, що кілька днів до цього Апеляційний суд Києва залишив його під вартою. Тоді захист подав скаргу на продовження його арешту.

До цього електронний браслет знову наділи й на Юлію Кузьменку.

Засідання суду 10 грудня відбувалося у закритому режимі, туди пускали лише представників медіа. Причиною цьому послужили карантинні обмеження, а також забезпечення безпеки для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Зверніть увагу! Андрій Антоненко вже майже рік перебуває за ґратами. Торік 12 грудня правоохоронці затримали його, а також Юлію Кузьменко і Яну Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.

Більше про справу Шеремета та те, у чому підозрюють Антоненка, Кузьменко і Дугарь – за посиланням.