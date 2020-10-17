Апарати ШВЛ виготовляють у Харківському університеті: які особливості пристрою
Харківський університет почав виготовляти апарати штучної вентиляції легень. ВИШ зробив 10 дослідних зразків пристрою, визнаного в Європі. Через 2 місяці він готовий дати тисячу сучасних мобільних апаратів.
Їх можна використовувати і у швидкій, і вдома. Єдине, що відділяє обладнання від COVID-пацієнтів – відсутність держзамовлення та зацікавленості влади. Про це розповіли у сюжеті журналісти 24 каналу.
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Апарати розробили в Англії
Такі апарати ШВЛ розробили і виготовляють в Англії. Використовують ці прилади в 105 країнах. Тепер їх можуть робити і в Україні. Харківський ВИШ отримав дозвіл на виробництво європейських неінвазивних апаратів.
Апарат штучної вентиляції легень / Скриншот з відео
Директор науково-навчального інституту Ігор Білецький зазначив: "Надійшов лист, що ми можемо купити ліцензію. Я трохи засмутився, тому що де ми і де ті гроші в університету на ліцензію. Коли я відкрив ліцензійну угоду, то там у графі була сума – 0".
Найдорожчі елементи ШВЛ
Апарат виглядає просто:
- маска;
- трубки;
- балон із киснем.
Серце і найдорожчий елемент ШВЛ – маленький генератор. Завдяки йому, вентиляцію легень можна робити без інтубації і легким, і важким хворим.
Потрібно відкрити та запустити кисень до приладу. Є регулювання саме потоку, який подається на маску. СКЛ – ці показники є найважливішими для роботи пристрою: саме можливість як регулювання потоку повітря, так і концентрації кислороду в цьому виробі,
– повідомив член групи розробників Костянтин Лісничий.
Мобільність апарату
Ще недавно замість кількасантиметрового генератора була габаритна скринька. Таке зменшення розміру дозволило ледь не носити апарат із собою.
У Харківському університеті виготовляють апарати ШВЛ / Скриншот з відео
Білецький зазначив, що цей апарат розробили для боротьби з наслідками COVID-19. Оскільки він невеликий, мобільний, то його можна використовувати у швидких допомогах та мобільних госпіталях.
Перша дослідна партія
Аналоги такого ШВЛ коштують приблизно 2,5 тисячі євро. Інженери Харківського університету зробили першу дослідну партію – 10 апаратів. За 2 місяці в Харкові можуть виготовити та передати лікарням аж тисячу.
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Європейський пристрій чекає на сертифікацію в Україні. Кисневої підтримки в лікарнях потребують усе більше COVID-пацієнтів. Від них ШВЛ відділяє відсутність державного замовлення.
У Харківському університеті почали виготовляти апарати ШВЛ: дивіться відео