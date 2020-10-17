Харківський університет почав виготовляти апарати штучної вентиляції легень. ВИШ зробив 10 дослідних зразків пристрою, визнаного в Європі. Через 2 місяці він готовий дати тисячу сучасних мобільних апаратів.

Їх можна використовувати і у швидкій, і вдома. Єдине, що відділяє обладнання від COVID-пацієнтів – відсутність держзамовлення та зацікавленості влади. Про це розповіли у сюжеті журналісти 24 каналу.

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Апарати розробили в Англії

Такі апарати ШВЛ розробили і виготовляють в Англії. Використовують ці прилади в 105 країнах. Тепер їх можуть робити і в Україні. Харківський ВИШ отримав дозвіл на виробництво європейських неінвазивних апаратів.



Апарат штучної вентиляції легень / Скриншот з відео

Директор науково-навчального інституту Ігор Білецький зазначив: "Надійшов лист, що ми можемо купити ліцензію. Я трохи засмутився, тому що де ми і де ті гроші в університету на ліцензію. Коли я відкрив ліцензійну угоду, то там у графі була сума – 0".

Найдорожчі елементи ШВЛ

Апарат виглядає просто:

маска;

трубки;

балон із киснем.

Серце і найдорожчий елемент ШВЛ – маленький генератор. Завдяки йому, вентиляцію легень можна робити без інтубації і легким, і важким хворим.

Потрібно відкрити та запустити кисень до приладу. Є регулювання саме потоку, який подається на маску. СКЛ – ці показники є найважливішими для роботи пристрою: саме можливість як регулювання потоку повітря, так і концентрації кислороду в цьому виробі,

– повідомив член групи розробників Костянтин Лісничий.

Мобільність апарату

Ще недавно замість кількасантиметрового генератора була габаритна скринька. Таке зменшення розміру дозволило ледь не носити апарат із собою.



У Харківському університеті виготовляють апарати ШВЛ / Скриншот з відео

Білецький зазначив, що цей апарат розробили для боротьби з наслідками COVID-19. Оскільки він невеликий, мобільний, то його можна використовувати у швидких допомогах та мобільних госпіталях.

Перша дослідна партія

Аналоги такого ШВЛ коштують приблизно 2,5 тисячі євро. Інженери Харківського університету зробили першу дослідну партію – 10 апаратів. За 2 місяці в Харкові можуть виготовити та передати лікарням аж тисячу.

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Європейський пристрій чекає на сертифікацію в Україні. Кисневої підтримки в лікарнях потребують усе більше COVID-пацієнтів. Від них ШВЛ відділяє відсутність державного замовлення.

У Харківському університеті почали виготовляти апарати ШВЛ: дивіться відео