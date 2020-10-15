Апеляція у справі Марківа: українська громада в Італії вийшла на акцію підтримки
Суд у Мілані 15 жовтня розглядає апеляцію у справі Віталія Марківа. Українська громада вийшла навпроти Трибуналу міста, аби підтримати засудженого в Італії нацгвардійця.
У Мілані наразі також перебуває й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це пише "Громадське радіо".
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Омбудсменка очікує, що 15 жовтня Апеляційний суд розгляне переклад деяких записів розмови Віталія Марківа.
Це важливо, оскільки ключовою фразою, на якій будувалося все звинувачення італійських прокурорів і суддів, коли вони визнавали провину українця, була "Ми вбили".
Тобто, за їхньою версією, Марків визнав провину у вбивстві. Але попередня перекладачка, яка перекладала 52 хвилини цього запису, відмовилася від перекладу,
пояснила Людмила Денісова.
І додала, що на сьогодні суду повинні представити новий переклад саме цих записів.
Українська громада в Мілані зібралась навпроти Трибуналу, аби підтримати нацгвардійця Віталія Марківа. Відео з-під будівлі суду опублікувала у фейсбуці журналістка Галина Єреміца.
Акція на підтримку Віталія Марківа в Мілані: відео
Що відомо про справу Віталія Марківа
- Віталій Марків – український нацгвардієць, який воював на Донбасі у 2014 році.
- Його затримали 30 червня 2017 року в Італії. Марківу закидають причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова. Водночас військовий усі звинувачення відкидає.
- У липні 2019 року нацгвардійця визнали винним і засудили до 24 років ув'язнення. Докази, наведені італійськими прокурорами, мають безліч неточностей, суперечливих даних та не вказують на точну провину Марківа у злочині.