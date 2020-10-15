Суд у Мілані 15 жовтня розглядає апеляцію у справі Віталія Марківа. Українська громада вийшла навпроти Трибуналу міста, аби підтримати засудженого в Італії нацгвардійця.

У Мілані наразі також перебуває й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це пише "Громадське радіо".

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Омбудсменка очікує, що 15 жовтня Апеляційний суд розгляне переклад деяких записів розмови Віталія Марківа.

Це важливо, оскільки ключовою фразою, на якій будувалося все звинувачення італійських прокурорів і суддів, коли вони визнавали провину українця, була "Ми вбили".

Тобто, за їхньою версією, Марків визнав провину у вбивстві. Але попередня перекладачка, яка перекладала 52 хвилини цього запису, відмовилася від перекладу,

пояснила Людмила Денісова.

І додала, що на сьогодні суду повинні представити новий переклад саме цих записів.

Українська громада в Мілані зібралась навпроти Трибуналу, аби підтримати нацгвардійця Віталія Марківа. Відео з-під будівлі суду опублікувала у фейсбуці журналістка Галина Єреміца.

Акція на підтримку Віталія Марківа в Мілані: відео

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