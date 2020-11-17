Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". Від 17 листопада це рішення набуло чинності і не підлягає подальшому оскарженню.

Таким чином колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+". Про це інформує Інтерфакс-Україна. Раніше Чому закрили справу "Роттердам+": прокурор стверджує про недостатню кількість доказів Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+,

– повідомили в суді. Таким чином набуло чинності рішення ВАКС, яким постанова САП про закриття справи "Роттердам+" за відсутністю складу злочину визнана законною і обґрунтованою. Що цьому передувало: Прокуратура закрила справу "Роттердам +" 28 серпня через відсутність складу злочину.

Це рішення згодом підтвердили й в Офісі генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим. Суд дійшов висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Втім, вже 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Після цього детективи НАБУ спробували змінити прокурора, але ВАКС підтвердив законність і правомірність дій процесуального керівника, який постановив закрити справу "Роттердам+". Що відомо про справу "Роттердам+": коротко За версією слідства, група людей з приватних теплогенеруючих компаній тиснули на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Україна купувала паливо в Нідерландах, аби бути незалежною від окупованих територій.

НАБУ у 2019 році повідомили про підозру 6 людям, зокрема, голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. Слідці стверджували, що Вовк із групою розробили та прийняли регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+"

Таким чином вони створили штучні умови, аби ціна на продаж електричної енергії на гуртовому ринку зросла. Через перехід України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула перестала діяти.