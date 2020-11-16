Я не вірю, що Янукович колись повернеться в Україну. Живим або мертвим.

Що треба розуміти про рішення щодо Януковича?

Перш ніж коментувати те, що Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану в 2014 році та казати, що "Янукович ось-ось повернеться", згадайте декілька простих речей:

– Залишається чинним вирок проти Януковича у справі про держзраду, яким передбачено 13 років ув'язнення. Більше того, на початку жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив експрезидента. Теоретичне повернення Януковича означало б його негайне взяття під варту.

Рекомендуємо! Ексуповноважений Януковича та депутат від ОПЗЖ: кого можуть призначити суддею КСУ

– Проти Януковича відкрито купу справ, і далеко не всі з них рівнозначні за доказовістю та іншими параметрами (очевидно, більшість з них – для кількості).

– Менше місяця тому, Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовився взяти експрезидента України Віктора Януковича під варту у справі щодо Межигір'я. Зрозуміло, що це "взяття під варту" було б чисто номінальним. Як і у справі про "розгін Майдану", але це чогось тоді не викликало особилвого інтересу; ну і відмова у взятті під варту не тотожна до скасування усього іншого.

– Ну і, власне, ми ж усі розуміємо, що усі ці "арешти" – це фікція? Ніхто нам Януковича не віддасть.

​Зверніть увагу! Верховний Суд відмовив Януковичу у позові про честь і гідність