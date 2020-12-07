Київський апеляційний суд 7 грудня розглянув апеляцію щодо тримання під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Йому знову відмовили у зміні запобіжного заходу і залишили за ґратами.

Апеляційний суд розглядав скаргу захисту Антоненка на продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці до 19 грудня. Про це інформує 24 канал.

В результаті суд залишив без задоволення скаргу захисту та залишив Антоненка під вартою.

Тим часом під будівлею суду триває акція протесту на підтримку Андрія Антоненка. Будівля суду і зал засідань упродовж усього дня взяті під посилену охорону правоохоронців.



Андрій Антоненко в залі суду, його посилено охороняють правоохоронці / Фото Андрія Костюка, 24 канал

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