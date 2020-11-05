На засіданні Ради 5 листопада трапився курйозний інцидент. Після того, як парламент не підтримав зміни до Бюджетного кодексу, Тищенко заявив, що 2 людини не встигли проголосувати. Натомість глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обматюкав колегу.

Інцидент відбувся після першої невдалої спроби голосування. Тоді спікер парламенту Дмитро Разумков сказав підійти у президію усім лідерам фракцій і груп. Серед них був і Арахамія, повідомляє 24 канал.

Важливо Рада схвалила попередні зміни до Держбюджету-2021: основні цифри

Саме у цей час до лідерів підійшов Тищенко і сказав, що 2 людини не встигли проголосувати. На це Арахамія відповів жорстко. "Не встигли? На роботу надо бл*ть ходить, Коля. Де ти був?", – відповів Арахамія.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Арахамія обматюкав Тищенка у Раді: дивіться відео 18+

Така ситуація трапляється у Раді не вперше. У лютому 2020 року скандалили "слуга народу" Максим Ткаченко та депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Ткаченко закликав колегу "іти додому, бо його час вже вийшов". Кучеренко обурився та назвав Ткаченка "малолітнім клоуном". Після цього "слуга народу" обматюкав Кучеренка, а останній написав заяву у поліцію за хуліганство.

Важливо! Сьогодні, 5 листопада, на засіданні Верховної Ради нардепи ухвалили низку законопроєктів. Детальніше – у матеріалах 24 каналу.