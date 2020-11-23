Арахамія отримав результати 3 тесту на COVID-19: як почувається політик
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія отримав негативний результат тесту на COVID-19. Це вже 3 тест, який здавав політик.
Наразі Арахамія добре почувається і повернеться з самоізоляції вже 23 листопада. Про це повідомила прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Чому Арахамія пішов на самоізоляцію
- Арахамія перейшов на дистанційний режим роботи 20 листопада.
- Запідозривши у себе COVID-19, політик здав 2 тести.
- Їхні результати були суперечливими. Один показав, що в Арахамії є коронавірус, інший – що нема.
Що відомо про COVID-19 в українських політиків
- 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом.
- Тоді ж про своє зараження COVID-19 повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Станом на 23 листопада Єрмак вже одужав.
- 11 листопада коронавірус виявили у спікера Ради Дмитра Разумкова.
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