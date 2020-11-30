Медична система України переживає не найкращі часи. Досі є проблеми з тестуванням та госпіталізацією хворих на коронавірус. Але медсистема зміцнюється так само, як це було з українською армією у 2014 році.

Коли коронавірус мине, медична система України буде в сотні разів ефективніше обробляти епідеміологічні кризи. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Медсистема кожен день нарощує м'язи

За словами нардепа, періодично з регіонів надходять сигнали про те, що люди не можуть отримати тести на коронавірус. Для цього бригади швидкої допомоги здійснюють виїзди і віддалено проводять тестування на коронавірус. Вже було проведено щонайменше два мільйони таких виїздів. Але цього недостатньо. Також є проблеми з ліжко-місцями у лікарнях, щоб розмістити усіх хворих на COVID-19.

Потрібно розуміти, що ми в умовах, як приблизно в 2014 році виглядала армія, і треба було терміново воювати. Ось приблизно в такій ситуації і медична система. Але вона кожен день нарощує м'язи,

– сказав Арахамія.

Разом з тим він висловив сподівання, що в майбутньому медсистема України буде значно ефективніше обробляти епідеміологічні кризи.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 30 листопада в Україні зареєстровано 732 625 випадків зараження коронавірусом. З них 9 946 зафіксували за минулу добу.

Серед нових хворих – 570 дітей та 360 медичних працівників.

Загалом від початку 2020 року в Україні зареєстрували 732 625 хворих на COVID-19. З них одужали 345 149 людей.

Впродовж пандемії в країні померли 12 327 інфікованих.

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