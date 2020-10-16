Арахамія пояснив свої слова про скорочення армії
Давид Арахамія раніше заявив, що потрібно скорочувати чисельність армії. Тепер очільник фракції "Слуга народу" уточнив, що мова йде радше про оптимізацію – зменшення небойового складу ЗСУ та нарощення бойового.
Арахамія конкретизував, що він мав на увазі, заявляючи про необхідність скорочення чисельності ЗСУ, у кулуарах "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
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Перша заява глави фракції "Слуга народу"
Її Арахамія зробив 14 жовтня в ефірі одного з телеканалів. Він зазначив, що варто розглядати скорочення чисельності або збільшення бюджету ЗСУ. Адже в України немає достатньо грошей на переозброєння армії, придбання нових технологій.
Як політик уточнив свої слова
Тепер Арахамія зазначив, що лише погодився з позицією експерта, який тоді теж був в ефірі.
Я сказав, що підтримую ідею скорочення небойового складу армії та нарощення бойового. Це навіть не скорочення, це оптимізація,
– зазначив глава фракції.
Він додав, що в у ЗСУ часто не вистачає бійців, натомість тил завжди повністю укомплектований.
За словами Арахамії, до 40% армії – це небойовий склад, з них 25% – люди, які працюють з паперами. Правильний перерозподіл людських ресурсів, на його думку, допоможе армії працювати якісніше.
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