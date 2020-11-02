Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зустрівся з очільником Конституційного Суду. Олександр Тупицький запевнив, що КСУ не планує найближчим часом розглядати подання нардепів про неконституційність закону про землю.

Тупицький спростував інформацію про те, що зараз відбувається "зрадоподібне" засідання про землю. Про це заявив Арахамія, пише "Суспільне".

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Це черговий процес про землю, який триває вже декілька місяців. І ще буде низка засідань. Вони не розглядали землю, вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі,

– зазначив Арахамія.

Та додав, що Тупицький наголосив, що "саму землю наразі не розглядали та не планують найближчим часом".

Арахамія зазначив, що просив главу КСУ проводити розгляд "у максимально відкритому режимі", аби нардепи мали змогу почути думку всіх суддів та юридичні аргументи, які у них з’являються.

Щодо питання конституційності закону про мову, Тупицький повідомив, що його планують розглянути найближчим часом і заявив, що судді "добре розуміють, яка зараз температура в суспільстві".

До слова, КСУ розглядає подання щодо двох варіантів тлумачення поняття "земля" в Конституції. В одній статті на землю як природний об'єкт має право власності український народ, в іншій – як на об'єкт цивільних прав – громадяни та юридичні особи.

Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд прийняв скандальне рішення, визнавши неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Тобто скасував систему е-декларування. У відповідь Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків.