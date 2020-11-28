Арахамія: всі фракції підтримують законопроєкт про процедуру звільнення директора НАБУ
Глава "Слуги народу" Давид Арахамія переконує, що всі фракції підтримують законопроєкт №4437 про процедуру звільнення директора НАБУ. Ініціаторами відповідного законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і група народних депутатів.
Арахамія наголосив, що у цьому питанні "є повне узгодження". Про це він повідомив журналістам після спільної наради керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, пише Інтерфакс-Україна.
Важливо Рада зареєструвала законопроєкт про зміни до НАБУ
Він зазначив, що підтримку цьому законопроєкту висловили абсолютно всі фракції.
Що відомо про законопроєкт №4437
- Законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрували у Верховній Раді 27 листопада.
- Проєктом закону пропонується внести зміни у статті 1 і 6 закону про "Національне антикорупційне бюро України", якими визначити, що НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону. Тоді як згідно з чинною редакцією закону, освіту НАБУ належить до повноважень президента.
- Також у законопроєкті пропонується встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора НАБУ з посади за наявності підстав, визначених профільним законом.
- Разом з тим змінами передбачено, що особа, призначена на посаду директора НАБУ, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення нового керівника в порядку, визначеному законом "Про Національне антикорупційне бюро України", але не пізніше закінчення терміну повноважень.
Рішення КСУ щодо НАБУ: деталі
- У 2020 році КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника главою НАБУ. Це рішення у суді аргументували тим, що під час призначення Ситника на посаду п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження.
- У НАБУ рішення КСУ назвали політично вмотивованим. 26 жовтня Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення відсторонити Ситника з посади.
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