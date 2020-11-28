Глава "Слуги народу" Давид Арахамія переконує, що всі фракції підтримують законопроєкт №4437 про процедуру звільнення директора НАБУ. Ініціаторами відповідного законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і група народних депутатів.

Арахамія наголосив, що у цьому питанні "є повне узгодження". Про це він повідомив журналістам після спільної наради керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, пише Інтерфакс-Україна.

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Він зазначив, що підтримку цьому законопроєкту висловили абсолютно всі фракції.

Що відомо про законопроєкт №4437

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрували у Верховній Раді 27 листопада.

Проєктом закону пропонується внести зміни у статті 1 і 6 закону про "Національне антикорупційне бюро України", якими визначити, що НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону. Тоді як згідно з чинною редакцією закону, освіту НАБУ належить до повноважень президента.

Також у законопроєкті пропонується встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора НАБУ з посади за наявності підстав, визначених профільним законом.

Разом з тим змінами передбачено, що особа, призначена на посаду директора НАБУ, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення нового керівника в порядку, визначеному законом "Про Національне антикорупційне бюро України", але не пізніше закінчення терміну повноважень.

Зверніть увагу! Цей законопроєкт дозволить виконати скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, а також забезпечити безперервність діяльності Національного антикорупційного бюро України.

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