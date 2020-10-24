Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 24 жовтня знайшов дивний згорток під колесом автомобіля. На місці працює поліція.

Що знайшов Арахамія під авто

За попередньою інформацією, це міг бути пристрій для стеження. Про це депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Політик розповів, що коли він приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин. Тоді Арахамія оглянув авто і знайшов під заднім колесом дивний згорток.

Після цього лідер фракції викликав поліцію. Однак правоохоронці поки не володіють інформацією, що саме було під машиною. До слова, на місці працює бригада вибухотехніків.

На фото, які оприлюднив Арахамія, видно сірий згорток, всередині якого лежить дивний пристрій.



Згорток під колесами авто / Фото Давида Арахамії



Пристрій, знайдений під авто / Фото Давида Арахамії