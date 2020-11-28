Верховна Рада планує заслухати доповідь очільника МОЗ Максима Степанова про ефективність карантину вихідного дня. Все тому, що уряд вводив таке обмеження до 30 листопада і цього тижня його термін спливає.

Якщо карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту, то його можуть скорегувати. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Важливо В Україні знову стартував карантин вихідного дня: що зачинено і під забороною

Наступного тижня послухаємо доповідь, спрацювало це (карантин вихідного дня – 24 канал) і наскільки, тобто будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати,

– зауважив політик.

Зауважимо, деякі політики наполягають, аби в Україні замість карантину вихідного дня ввели повний локдаун на зимові свята. Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готується до різних сценаріїв протидії коронавірусу, серед яких і локдаун на свята.

Що відомо про карантин вихідного дня

Кабінет Міністрів 11 запровадив в Україні карантин вихідного дня.

Обмеження почало діяти 14 – 15 листопада.

Згідно з ним, на вихідних в Україні можуть працювати лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки.

Попередньо уряд ввів такий карантин до 30 листопада.

Українці обурилися рішенням Кабміну. Підприємці та ресторатори вийшли на масові протести. Люди бідкалися, що через таке обмеження втратять значну частину свого доходу.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу