Літом 1944 року союзні армії впевнено просувалися вглиб Франції. Однак висадка в Нормандії загнала Німеччину в невигідне положення. Однак Адольф Гітлер вимагав вгризатися в землю і будь-якою ціною не здавати позицій.

В серпні почалася операція Die Wacht am Rhein, а в Арденах відбулися одні з наймасштабніших танкових баталій Західного фронту Другої світової. Детальніше про це – в новому випуску програми "Конфлікти" на 24 каналі.

У попередньому випуску Все життя втікали від травм: моторошний досвід митців, які пережили Першу світову

Німеччина у 1944 році

Для контратаки союзників Гітлер доручив стягнути всі можливі резерви. Та й сама Німеччина станом на літо 1944 року нагадувала хвору підстаркувату фрау – постійні бомбардування і війна на два фронти виснажувала Рейх.

Все, що в країні не стосувалося війни – закрили. Музеї, центри дитячої творчості, музичні школи все це зникло, а фінансування пішло на потреби військових. Вчителі, науковці і музиканти пішли на фронт. А щоб максимально збільшити кількість армійців, до рядів військових дозволили забирати із 16 років. З'явилася пришвидшена програма підготовки новобранців. Замість 2 років, їх тренували кілька тижнів, а потім – на фронт.

Почалася масштабна програма з нарощування військових потужностей. Було вирішено за кілька тижнів максимально збільшити кількість танків та військових підрозділів. Всі сили кинули на це. Щоб втілити весь задум в життя, підняли виробництво на 30%. Пріоритет – максимально збільшити кількість танків.

В чому полягав план Гітлера

В уяві Гітлера і його генералів план виглядав просто ідеально.

► Спочатку він хотів захопити бельгійське місто Антверпен, яке на той час було чи не ключовою точкою війни на Західному фронті.

► Взявши Антверпен, він розділить союзні армії на дві частини, розіб'є їх по черзі, що змусить Західний світ піти з ним на мирову.

► З плюсів – Німеччина закриє західний фронт і продовжить війну з Радянським союзом на Сході. З мінусів – якщо атака провалиться – фюрер програє війну.

Союзники вийшли практично на німецький кордон. За пів року від початку операції у Нормандії Рейх повністю втратив Францію, Бельгію і фактично Нідерланди. Хоча після розгрому під Фалезем німці святкували перемогу в боях зірвавши велику повітрянодесантну операцію союзників "Маркет Гарден" і заблокували Аліантів у Голландії. Контрудар мав бути сюрпризом для Аліантів до Різдва.

Атакувати німці мали одночасно у 3 точках:

Перша група мала виїхати з району Далем і рушити на місто Лосгайм-ам-Зе.

Друга група мала атакувати з Пруму – через Брюссель.

Третя група – з Бітбурга і в обхід.

Всі групи мали перейти через річку Маас, а тоді – напряму до Антверпена. Загалом німецькі сили налічували 250 тисяч військових, 1000 танків і більше ніж півтори тисячі бронемашин. По той бік кордону стояли американські сили: 80 тисяч людей, майже пів тисячі танків і 400 одиниць артилерії.



Бій в Арденнських лісах / Фото Вікіпедії

"Усе почалося блискавично швидко. Ми просто поперли на американців. Вони відстрілювали по нас всім, що у них було. У них на столах ще був сніданок, який вони так і залишили. Покинули все і почали втікати", – пояснив боєць 116 танкова дивізія Третього Рейху Георг Мусбах.

Танковий наступ

Німці брали кількістю. У них було більше, ніж вдвічі людей і техніки, а тому вони пересувалися практично безперешкодно. Вранці 16 грудня о 5:30 пролунали перші артилерійські постріли. Позиції американців просто засипало землею і снарядами. Танкові армади рушили в наступ, ніби не помічаючи перед собою перешкод. Вони застали американців раптово.

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Обстріли почалися в бурю і мороз. Авіація була безсилою, бо навіть не могла злетіти. Цим німці і скористалися. Під прикриттям погоди і Арденнських лісів танковий наступ вдалося провернути дуже успішно. А от з піхотою пощастило набагато менше.



Наступ німецьких військ в Арденнах / Фото France blank.svg

Німецькі танки

Німецькі "Тигри" і "Пантери" були ідеальною технікою для таких умов. Вони з легкістю долали пагорби, зарослі і снігові замети. Дерева, які перешкоджали дорозі, німці підривали і вирубували.



Німецький танк "Пантера" / Фото Вікіпедії

Ці смертоносні машини практично ні на мить не зупинялися. Американцям, оскільки вони були не готові, було набагато важче – їхні M4A3 просто позамерзали, тому зупиняти танковий наступ противника спочатку доводилося вручну. Крім того, до битви в лісах такі танки були не готовими.

Гітлерівські "Пантери" добре заховалися серед дерев і практично повністю оточили позиції американських військових. А броня "Пантер" і "Тигрів" рикошетила танкові снаряди. Знешкодити такого монстра можна було хіба влучивши в паливний бак.

Наші танки просто позамерзали. Пальне не могло витримати такої температури. Були й такі, що взагалі стояли без пального. Як тільки битва почалася, ми навіть з місця рушити не могли. І саме в цей незручний момент на нас поперли німецькі танки,

– пригадав боєць 707 танкового батальйону США Джон Маршал.

Лише за 20 годин битви німці просунулися на 90 кілометрів від початкової лінії фронту. Це було змагання доблесті і відваги не на життя, а на смерть. Звідтоді рухатися стало набагато тяжче. Американці відстрілювалися всім, чим мали.

За весь час битви, вони випустили по німцях 55 тисяч снарядів. Але й гітлерівці були не менш ефективними. Всього за 10 хвилин, вони знищили 11 протитанкових американських установок із 18. Коли американці зрозуміли що не втримаються, то почали готувати відхід розставляючи мінні пастки.

Чим закінчилась запекла битва – дивіться у програмі.